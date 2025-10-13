Pădurarii ar putea purta body-cam-uri. Decizia finală o vor avea deputații

Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu.

USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale României – pădurea.

„În ultimii ani, tot mai mulți pădurari au devenit victime ale agresiunilor fizice și verbale în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, ultimul în 2024, când a fost agresat un pădurar din cadrul Direcției Silvice Mehedinți. Era momentul ca statul să le ofere instrumente moderne de protecție și dovadă, care să descurajeze comportamentele violente și ilegale”, mai arată formațiunea politică.

„Acest proiect este despre protecție și responsabilitate. Personalul silvic din România nu trebuie să mai fie vulnerabil în fața celor care fură lemn sau încalcă în alt mod legislația silvică. În ultimii ani am avut prea multe situații dramatice, în care oameni care apărau pădurea și-au pus viața în pericol. Bodycam-urile vor deveni un scut de siguranță, dar și un instrument modern de documentare, care va proteja atât personalul silvic, cât și integritatea probelor în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni. Prin această lege, punem în aplicare același principiu de modernizare și transparență pe care l-am introdus deja la Garda Națională de Mediu. Tehnologia nu mai este un lux, ci o condiție esențială pentru un control eficient și pentru o administrație publică orientată către rezultate. România are obligații clare în procesul de aderare la OCDE, iar consolidarea capacității instituțiilor de control – inclusiv prin utilizarea bodycam-urilor și dronelor – înseamnă mai multă credibilitate, mai multă rigoare și un act de justiție mai rapid. Această lege este, în fond, o investiție în siguranță și în încredere. Încrederea personalului silvic că este protejat atunci când își face datoria și încrederea cetățenilor că instituțiile statului au mijloacele necesare pentru a apăra pădurile României. Legea se aplică fără excepții, iar probele video și foto sunt de netăgăduit. Este un pas important spre o Românie în care legea, tehnologia și curajul merg împreună în lupta pentru protejarea mediului”, spune Diana Buzoianu, ministra Mediului.

Senatul este prima cameră sesizată, inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final.