Senatul a adoptat legea prin care părinții primesc o zi liberă în când încep copiii școala

Senatul a adoptat tacit proiectul care acordă părinților o zi liberă în prima zi a anului școlar. Camera Deputaților este forul decizional, iar această inițiativă se aplică pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial. Măsura vine în ajutorul părinților pentru a fi alături de copii în acest moment important.

Părinții vor beneficia de o zi liberă în prima zi a anului școlar, fără a fi nevoie să își ia concediu sau să se învoiască de la locul de muncă.

”Se acordă zi liberă pentru părinţi, aşa cum sunt ei definiţi în Noul Cod Civil, în prima zi de începere a anului şcolar, pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial”, prevede actul normativ inițiat de senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană.

De ce a fost legea aceasta necesară

Începutul școlii reprezintă un moment important pentru toată familia, plin de emoții. Fiecare copil trăiește această zi într-un mod unic, iar prezența părinților este esențială pentru a oferi sprijinul necesar și pentru a facilita adaptarea la nou mediu, fie că vorbim despre grădiniță sau școală.

În mod tradițional, începutul de an școlar coincide cu o zi lucrătoare, ceea ce obligă părinții să își ia o zi de concediu sau să ceară învoire pentru a participa la festivități. Sunt numeroase situații în care angajatorii au refuzat acordarea învoirii sau chiar au aplicat sancțiuni pentru întârzierile generate de evenimentul acesta.

”Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său.

Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniță sau de şcoală.

Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar pentru ca părinţii să poată fi prezenţi la festivitate este nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă.

Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului”, a explicat iniţiatorul în expunerea de motive a proiectului.

Când va intra în vigoare

Proiectul a fost adoptat tacit de Senat la 3 decembrie 2025, termenul pentru dezbatere și vot expirând fără opoziție. Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să aprobe forma finală.

După promulgare, ziua de începere a anului școlar va fi oficial zi liberă pentru părinți, aplicabilă pentru întreaga țară. Măsura va contribui la reducerea stresului părinților și va facilita o tranziție mai ușoară pentru copii la începutul fiecărui an școlar.