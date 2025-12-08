Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Olga Borșcevschi
08 dec. 2025, 20:28, Știri politice
Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Președintele Nicușor Dan anunță, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. De asemenea, șeful statului a explicat decizia de a nu doborâ drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie.

Dan a fost întrebat de ziariștii francezi ce așteptări are de la întâlnirea cu Emmanuel Macron.

„România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan economic și pe plan militar în jurul programului de reînarmare al UE SAFE (n.r. Acțiune de securitate pentru Europa). Pe un contract semnat pentru (n.r. rachete)Mistral și există companii franceze care pot produce alte tipuri de armament de care avem nevoie. Și, bineînțeles, vom avea schimburi de opinii asupra întrebărilor europene, lupta din Ucraina și comentariul financiar al Ucrainei”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă e de acord cu afirmațiile făcute de Emmanuel Macron potrivit cărora SUA ar putea „trăda” Ucraina, Nicușor Dan a răspuns „Emmanuel Macron nu a spus niciodată asta, cel puțin public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru a avea pace trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. Până în prezent, nu văd această voință din partea Rusiei”.

Referitor la decizia de a nu doborâ drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie, președintele a spus: „Suntem pregătiți pentru dronele care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestre în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit de la americani un nou sistem, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos”.

Chestionat dacă este dezamăgit că armata americană a anunțat retragerea parțială a trupelor sale din România, șeful statului a subliniat că aceasta nu a fost o decizie politică, ci mai degrabă una administrativă.

„Americanii nu retrag nicio trupă permanentă nicăieri din Europa. Trupele (n.r. americane) care au plecat în număr de 900 de persoane din jur, au efectuat rotații. În ceea ce privește trupele franceze, sunt în curs discuții pentru a mări baza de la Cincu (în Carpați, principala prezență militară franceză pe flancul estic al Europei) la 3 000 sau 4 000 de soldați (față de 1.500 în prezent), dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța”, a adăugat Nicușor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”

Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
20:18
Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
„România din sondaje” nu mai are legătură cu realitatea. În București, din 18 sondaje, doar unul a nimerit primarul, nu și ierarhia finală. Cum a ajuns să fie intoxicată opinia publică înainte de vot, încă o dată
20:00
„România din sondaje” nu mai are legătură cu realitatea. În București, din 18 sondaje, doar unul a nimerit primarul, nu și ierarhia finală. Cum a ajuns să fie intoxicată opinia publică înainte de vot, încă o dată
POLITICĂ Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
18:17
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
LIVE UPDATE 🚨 Diana Buzoianu, huiduită în Parlament. Ministrul dă explicații în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă. Deputată: „Vă trăznește Dumnezeu!”
16:40
🚨 Diana Buzoianu, huiduită în Parlament. Ministrul dă explicații în cazul celor 100.000 de oameni rămași fără apă. Deputată: „Vă trăznește Dumnezeu!”
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
16:18
CTP îl bombardează pe Nicușor Dan cu un bilanț în 11 puncte. „Unii l-ar considera un mincinos vânător de voturi”. „Hlizindu-se adesea, induce națiunii o stare de veselie”
POLITICĂ Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
16:00
Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
BREAKING | Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Când mirodeniile valorau cât aurul: adevărata poveste a lui Vasco da Gama în India

Cele mai noi