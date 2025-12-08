Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Președintele Nicușor Dan anunță, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. De asemenea, șeful statului a explicat decizia de a nu doborâ drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie.

Dan a fost întrebat de ziariștii francezi ce așteptări are de la întâlnirea cu Emmanuel Macron.

„România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan economic și pe plan militar în jurul programului de reînarmare al UE SAFE (n.r. Acțiune de securitate pentru Europa). Pe un contract semnat pentru (n.r. rachete)Mistral și există companii franceze care pot produce alte tipuri de armament de care avem nevoie. Și, bineînțeles, vom avea schimburi de opinii asupra întrebărilor europene, lupta din Ucraina și comentariul financiar al Ucrainei”, a precizat Nicușor Dan.

Întrebat dacă e de acord cu afirmațiile făcute de Emmanuel Macron potrivit cărora SUA ar putea „trăda” Ucraina, Nicușor Dan a răspuns „Emmanuel Macron nu a spus niciodată asta, cel puțin public. Este legitim ca Statele Unite să dorească pacea, dar pentru a avea pace trebuie să existe voință atât din partea Ucrainei, cât și din partea Rusiei. Până în prezent, nu văd această voință din partea Rusiei”.

Referitor la decizia de a nu doborâ drona care a survolat România timp de câteva ore, pe 25 noiembrie, președintele a spus: „Suntem pregătiți pentru dronele care vin din regiunea Odesa, dar aceasta a intrat mai spre vest, după ce a survolat Moldova, ceea ce era o noutate. Nu aveam prea multe mijloace de apărare terestre în acea zonă, iar avioanele zboară mult mai repede decât dronele, ceea ce face foarte dificilă doborârea lor. Tocmai am primit de la americani un nou sistem, dar trebuie să adaptăm radarele pentru a detecta obiectele care zboară foarte jos”.

Chestionat dacă este dezamăgit că armata americană a anunțat retragerea parțială a trupelor sale din România, șeful statului a subliniat că aceasta nu a fost o decizie politică, ci mai degrabă una administrativă.

„Americanii nu retrag nicio trupă permanentă nicăieri din Europa. Trupele (n.r. americane) care au plecat în număr de 900 de persoane din jur, au efectuat rotații. În ceea ce privește trupele franceze, sunt în curs discuții pentru a mări baza de la Cincu (în Carpați, principala prezență militară franceză pe flancul estic al Europei) la 3 000 sau 4 000 de soldați (față de 1.500 în prezent), dar aceasta este o decizie care trebuie luată de Franța”, a adăugat Nicușor Dan.

