Prima pagină » Știri externe » Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești

Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești

08 dec. 2025, 20:56, Știri externe
Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești

Germania a fost de acord să ofere 25% din „împrumuturile pentru reparații” pentru Ucraina în cazul în care țările membre UE vor fi obligate să returneze activele rusești blocate pe teritoriul lor.  Comisia Europeană a propus un „împrumut pentru reparații” – prevede alocarea a 115 miliarde de euro pentru finanțarea industriei de apărare a Ucrainei pe o perioadă de 5 ani și a 50 de miliarde de euro pentru acoperirea nevoilor bugetare ale țării. Alte 45 de miliarde de euro vor fi folosite pentru rambursarea împrumutului pe care țările din G7 l-au acordat Ucrainei în 2024. 

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz a discutat această problemă cu Bart de Wever și a dat asigurări că țările UE ar trebui să își împartă riscul.

Potrivit unui document citat de Politico, garanțiile financiare, distribuite proporțional între țările UE, sunt esențiale pentru ca premierul belgian Bart de Wever să aprobe planul de finanțare a unui împrumut acordat Ucrainei din activele rusești.

Volodimir Zelenski și Friedrich Merz la Berlin, pe 28 mai 2025.

În Belgia există temeri că Ucraina nu va reuși să-și plătească datoria

Wever se teme că Ucraina nu ar putea reuși să ramburseze datoria în viitor, ceea ce ar forța Belgia să ramburseze fondurile Rusiei. Depozitarul belgian Euroclear deține majoritatea fondurilor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE – aproximativ 185 de miliarde de euro.

Germania ar trebui să ofere 51 de miliarde de euro drept „garanție financiară”. Franța ar putea primi 34 de miliarde de euro, Italia 25 miliarde de euro, iar Spania 18,9 miliarde de euro.

Unele țări precum Ungaria nu vor contribui

Sumele ar putea fi modificate dacă nu toate țările membre UE nu sunt dispuse să contribuie, precum Ungaria.

Decizia finală va fi luată la summitul UE din 18 decembrie; aprobarea va necesita o majoritate calificată.

Potrivit Liga, UE ar pregăti garanții de 210 de miliarde de euro pentru împrumutarea Ucrainei, iar Germania ar cotiza cu 52 de miliarde de euro.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Financial Times dezvăluie „jocul dublu” al lui Macron. Franța nu vrea să folosească activele ruse blocate în băncile sale
21:54
Financial Times dezvăluie „jocul dublu” al lui Macron. Franța nu vrea să folosească activele ruse blocate în băncile sale
ECONOMIE Polonia ia fața tuturor: devine principalul hub de aprovizionare cu GNL a Europei, dezvăluie Bloomberg
18:50
Polonia ia fața tuturor: devine principalul hub de aprovizionare cu GNL a Europei, dezvăluie Bloomberg
VIDEO Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
18:16
Haos pe aeroportul Heraklion din Creta. Mii de fermieri protestează pe piste din cauza subvențiilor întârziate ale Uniunii Europene
FLASH NEWS Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
17:52
Bătălia giganților cinematografiei se întețește: Paramount oferă 108 mld. $ pentru Warner Bros în încercarea de a întrece Netflix. Ce spune Trump
CINEMA Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
17:05
Nominalizările la Globurile de Aur. Ce filme intră în cursa pentru mult-râvnitul trofeu. Leonardo DiCaprio și Julia Roberts, printre preferați
NEWS ALERT 🚨 Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami
16:53
🚨 Un cutremur puternic de 7,6 pe scara Richter s-a produs în Japonia. A fost emisă avertizare de tsunami
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Când mirodeniile valorau cât aurul: adevărata poveste a lui Vasco da Gama în India
FLASH NEWS Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România
21:12
Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România
FLASH NEWS „Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună”, spune Nicușor Dan pentru Le Monde
20:55
„Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună”, spune Nicușor Dan pentru Le Monde
APĂRARE Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară
20:28
Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară
TEHNOLOGIE Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031
20:24
Cum poate să transforme inteligența artificială economia globală până în 2031
FLASH NEWS Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
20:18
Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan

Cele mai noi