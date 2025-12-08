Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan și-a scos la export gafele și bâlbele. Aflat la Paris a ținut o cuvântare la Ambasada Romaniei din care nu s-a înteles mai nimic. S-a poticnit și s-a încurcat în idei și la final a zâmbit ușurat că s-a terminat

Nicușor Dan și-a scos la export gafele și bâlbele. Aflat la Paris a ținut o cuvântare la Ambasada Romaniei din care nu s-a înteles mai nimic. S-a poticnit și s-a încurcat în idei și la final a zâmbit ușurat că s-a terminat

08 dec. 2025, 23:17, Știri politice

Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp din discursul său a fost „Ăăăă”. 

Președintele României, Nicușor Dan, a avut un parte de un nou moment stânjenitor. Șeful statului a participat la Ambasada României din Franța la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Paris, cărora le-a transmis că România trece printr-un moment de maturizare și reconstrucție a relației dintre administrație și societate. Discursul optimis al președintelui s-a transformat însă într-un recital de bâlbe din care nu s-a înțeles mai nimic. Nu este prima dată când Nicușor Dan are dificultăți în public. Gândul a semnalat în repetate rânduri că președintele are probleme de adecvare în momente-cheie.

Încă de la începutul discursului, președintele României părea debusolat și a zâmbit încontinuu înainte de a-i saluta pe cei prezenți în sală. După ce a făcut o pauză, Nicușor Dan, a spus amuzat că a văzut multe fețe cunoscute care i-au adus aminte de o zi petrecută într-una din cantinele universitare. „E o bucurie să mă întorc în sala asta și am văzut așa de multe fețe cunoscute, că mi-am adus aminte. Era 1998 și eram cu Cristian Bădiliță într-una din cantinele universitare și am spus «Gata, plec». Și el a zis «Peste un an ne vom întâlni aici în cantină»”. După acest moment, șeful statului a trecut la lucruri mai serioase și a mulțumit comunității românești din Franța pentru implicare și pentru legătura menținută cu țara, apoi a subliniat că relația dintre România și diaspora trebuie să fie una de parteneriat,  accentuând nevoia de cooperare în domeniul economic și academic. „Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Este în beneficiul tuturor să extindem comunicarea”.

În a doua parte a discursului, Nicușor Dan a vorbit despre România. Discursul a început din nou cu un moment în care președintele s-a abținut din râs și s-a încurcat în idei. Acesta a subliniat că țara noastră are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică și a spus că are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă. În finalul discursului, Nicușor Dan le-a transmis românilor din diaspora optimismul său și a zâmbit ușurat că momentul a ajuns la final.

Președintele României se află în vizită de lucru în Franța

Nicușor Dan, a început luni seară, 8 decembrie, o vizită de lucru în Franța. Marți, 9 decembrie, președintele are programată o întâlnire cu reprezentanții companiilor economice franceze, după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, șeful statului va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris, apoi va fi primit de președintele Macrion la Palatul Elysee. În seara ultimei zile a vizitei, Nicușor Dan va vizita fabrica Thales, conform agenderi publicate de Administrația Prezidențială.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România

Nicușor Dan a avut un nou moment de blocaj. S-a întâmplat la o conferință de presă. Președintele și-a pierdut ideea și a înghețat în fața jurnaliștilor, după o întrebare banală

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România
21:12
Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România
FLASH NEWS „Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună”, spune Nicușor Dan pentru Le Monde
20:55
„Fără nicio îndoială, decizia de anulare a alegerilor a fost bună”, spune Nicușor Dan pentru Le Monde
APĂRARE Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară
20:28
Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară
FLASH NEWS Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
20:18
Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan
„România din sondaje” nu mai are legătură cu realitatea. În București, din 18 sondaje, doar unul a nimerit primarul, nu și ierarhia finală. Cum a ajuns să fie intoxicată opinia publică înainte de vot, încă o dată
20:00
„România din sondaje” nu mai are legătură cu realitatea. În București, din 18 sondaje, doar unul a nimerit primarul, nu și ierarhia finală. Cum a ajuns să fie intoxicată opinia publică înainte de vot, încă o dată
POLITICĂ Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
18:17
Ciprian Ciucu, salariu nou la funcție nouă. Care este diferența dintre indemnizația de primar de sector și cea de la Primăria Capitalei
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Agenția Spațială Europeană pune la bătaie 23.000 de euro pentru cei care rezistă 100 de zile într-un modul de stație spațială

Cele mai noi