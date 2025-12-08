Nu există apariție publică în care președintele Nicușor Dan să nu se încurce, să nu se blocheze sau să nu gafeze. Aflat în vizită oficială în Franța, șeful statului a susținut o cuvântare de 4 minute și jumătate la Ambasada României de la Paris. Cel mai important mesaj al președintelui, repetat un sfert de timp din discursul său a fost „Ăăăă”.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut un parte de un nou moment stânjenitor. Șeful statului a participat la Ambasada României din Franța la o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Paris, cărora le-a transmis că România trece printr-un moment de maturizare și reconstrucție a relației dintre administrație și societate. Discursul optimis al președintelui s-a transformat însă într-un recital de bâlbe din care nu s-a înțeles mai nimic. Nu este prima dată când Nicușor Dan are dificultăți în public. Gândul a semnalat în repetate rânduri că președintele are probleme de adecvare în momente-cheie.

Încă de la începutul discursului, președintele României părea debusolat și a zâmbit încontinuu înainte de a-i saluta pe cei prezenți în sală. După ce a făcut o pauză, Nicușor Dan, a spus amuzat că a văzut multe fețe cunoscute care i-au adus aminte de o zi petrecută într-una din cantinele universitare. „E o bucurie să mă întorc în sala asta și am văzut așa de multe fețe cunoscute, că mi-am adus aminte. Era 1998 și eram cu Cristian Bădiliță într-una din cantinele universitare și am spus «Gata, plec». Și el a zis «Peste un an ne vom întâlni aici în cantină»”. După acest moment, șeful statului a trecut la lucruri mai serioase și a mulțumit comunității românești din Franța pentru implicare și pentru legătura menținută cu țara, apoi a subliniat că relația dintre România și diaspora trebuie să fie una de parteneriat, accentuând nevoia de cooperare în domeniul economic și academic. „Întrebarea este cum putem să colaborăm mai mult. Este în beneficiul tuturor să extindem comunicarea”.

În a doua parte a discursului, Nicușor Dan a vorbit despre România. Discursul a început din nou cu un moment în care președintele s-a abținut din râs și s-a încurcat în idei. Acesta a subliniat că țara noastră are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate, are o zonă privată foarte dinamică și a spus că are o administraţie care, într-o oarecare măsură, este de bună credinţă. În finalul discursului, Nicușor Dan le-a transmis românilor din diaspora optimismul său și a zâmbit ușurat că momentul a ajuns la final.

Președintele României se află în vizită de lucru în Franța

Nicușor Dan, a început luni seară, 8 decembrie, o vizită de lucru în Franța. Marți, 9 decembrie, președintele are programată o întâlnire cu reprezentanții companiilor economice franceze, după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. De asemenea, șeful statului va participa la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris, apoi va fi primit de președintele Macrion la Palatul Elysee. În seara ultimei zile a vizitei, Nicușor Dan va vizita fabrica Thales, conform agenderi publicate de Administrația Prezidențială.

