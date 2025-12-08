Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, în interviul pentru Le Monde: „Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși”. Președintele spune că vrea o luptă anticorupție intensă în România

Olga Borșcevschi
08 dec. 2025, 21:12, Știri politice
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că votanții AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși.

Dan a fost întrebat de publicația franceză despre ascensiunea formațiunii AUR, cotată în anumite sondaje cu circa 40% din intențiile de vot.

„Cei care votează pentru AUR nu sunt nici extremiști, nici pro-ruși. Dar nu cred în celălalt partid. Vor o schimbare, orice fel de schimbare. În prezent, cum recâștigăm încrederea lor? Este nevoie, și va dura timp, ca autoritățile să muncească pentru oameni. Cetățenii trebuie să vadă că există o luptă reală împotriva corupției. Ei sunt preocupați de condițiile de viață aici, în România, și mai puțin de problemele geopolitice”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că acțiunile anticorupție nu mai au intensitatea de acum un deceniu. În cadrul interviului, Nicușor Dan a răspuns că nu mai apar dosare importante la nivelul DNA și că dificultățile generate de corupție se simt în toate zonele statului.

„Într-adevăr, încerc și eu să prezint lucrurile care funcționează. Este clar că nivelul de trai al românilor, chiar dacă a scăzut anul acesta, este mult mai bun decât era acum douăzeci de ani. Însă corupția omniprezentă rămâne un fapt, atât la cel mai înalt nivel al Statului, cât și la cel mai scăzut”, a adăugat șeful statului.

Nicușor Dan anunță în Le Monde că România vrea să cumpere armament din Franța. Ce spune în privința dronelor care intră în țară

Nicușor Dan ridică în slăvi Constituția, deși a încălcat-o în timpul campaniei electorale pentru PMB. Președintele l-a susținut pe Cătălin Drulă

