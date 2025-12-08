Care sunt cele mai frecvente cauze pentru care mașina pornește greu dimineața. Primul lucru pe care ar trebui să îl verifici

Multe persoane se confruntă cu dificultăți când vine vorba despre pornirea mașinii dimineața, fără să știe cauza exactă.

În timp ce mulți șoferi dau vina pe baterie sau pe presiunea combustibilului, un expert indică spre un component mai puțin evident.

De ce pornește mașina greu dimineața

„Este vorba, nici mai mult, nici mai puțin, de senzorul de temperatură al motorului. Când pornești vehiculul dimineața, computerul de bord citește temperatura lichidului de răcire al motorului și, pe baza sa, determină dacă motorul este rece, pentru a injecta o cantitate mai mare de combustibil”.

Senzorul joacă un rol crucial în funcționarea optimă a motorului, el asigură o pornire ușoară și protejează motorul până când acesta atinge temperatura normală de funcționare.

Care sunt semnele unui senzor defect

Un senzor de temperatură deteriorat se manifestă de obicei dimineața sau în condiții de frig.

„Când acest senzor se strică, problema se observă dimineața, dar poate apărea și inversul, adică să indice o temperatură scăzută atunci când motorul este fierbinte, iar în acest caz vei obține o amestecare incorectă, miros de benzină la evacuare și va ieși puțin fum”, spune expertul.

Alte cauze posibile

Deși senzorul de temperatură poate fi sursa problemei, nu este singura cauză posibilă pentru dificultățile de pornire dimineața. Alte componente care pot provoca probleme similare includ:

Bateria: poate fi descărcată sau afectată de temperaturile scăzute

Demarorul: defecțiunile acestuia pot împiedica pornirea motorului

Alternatorul: responsabil pentru încărcarea bateriei, poate cauza probleme dacă nu funcționează corect.

Recomandările autorului: