Olga Borșcevschi
08 dec. 2025, 20:55, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a susținut, într-un interviu pentru publicația franceză Le Monde, decizia din urmă cu un an a Curții Constituționale, în urma căreia alegerile prezidențiale erau anulate, pe fondul ingerințelor Rusiei în procesul electoral. Conform publicației, Nicușor Dan a afirmat că în aproximativ două sau trei luni va prezenta un material complet despre acest caz, material care va include toate datele strânse până acum.

Jurnaliștii Le Monde l-au întrebat pe Nicușor Dan despre campaniile de dezinformare care au vizat trupele franceze aflate în România.

„Nu avem o politică de apărare reală împotriva acestor campanii de dezinformare și manipulare. De exemplu, recent a circulat o informație falsă potrivit căreia aș fi semnat ordinul de înrolare a 200.000 de persoane în armată. Însă instituțiile noastre nu sunt în prezent capabile să detecteze automat o informație falsă răspândită pe numeroase site-uri și care ar ajunge, de exemplu, la 500.000 de persoane, și să răspundă la aceasta. Cred că vom reuși acest lucru în următoarele șase luni. Dar există o nemulțumire foarte puternică față de instituțiile din România, oamenii sunt frustrați de corupție, ceea ce îi pregătește să primească acest tip de dezinformare”, a spus președintele.

Președintele României a fost întrebat de ziariștii francezi dacă poate afirma astăzi că Rusia a manipulat acele alegeri.

„Raportul Parchetului General, publicat în septembrie, descrie un mecanism care implică patru companii rusești de publicitate politică. Rapoarte realizate de alte servicii de informații, inclusiv cele franceze, confirmă acest lucru. Site-uri web dedicate de obicei sportului și altele dedicate medicinei alternative s-au orientat brusc către candidatul [prorus] Călin Georgescu. Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile despre acest caz și să le pună în context. Serviciile de informații românești pot recunoaște semnalele unei interferențe rusești, dar este mult mai dificil să o dovedească. Aceasta ține de contrainformații. Uneori, acest proces poate dura între trei și cinci ani. Există însă suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă”, a răspuns șeful statului.

Întrebat dacă a fost o „decizie bună” anularea alegerilor, el a precizat: „Fără îndoială”.

Chestionat despre cele 20.000 de conturi TikTok activate chiar înainte de primul tur al prezidențialelor, legate de adrese IP din Turcia și de un serviciu de mesagerie rus, șeful statului a afirmat că, potrivit „rapoartelor, TikTok se pregătise să blocheze o campanie în care informațiile [false] erau publicate de conturile în sine”.

„Rețeaua socială nu anticipase că aceste informații vor fi reluate și difuzate prin intermediul comentariilor la postări. Probabil că structuri informatice făceau acest lucru în mod automat. Întrebarea este cine se afla în spatele acestui lucru. Colaborăm cu Turcia, dar acest lucru necesită timp”, a adăugat Nicușor Dan.

