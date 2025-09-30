Senatul aprobă proiectul USR care interzice majorarea salariilor șefilor de companii cu datorii la stat. Camera Deputaților este for decizional

USR a depus un proiect legislativ prin care sunt blocate majorarea salariilor managerilor companiilor cu datorii la stat. Propunerea a fost aprobată, luni, de Senat.

Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să decidă dacă textul propus de USR va deveni lege. Prin aceasta, ar urma să se interzică majorarea indemnizațiilor pentru conducerea companiilor de stat aflate pe pierdere sau cu datorii.

Inițiativa a fost adoptată cu 104 voturi pentru și 12 abțineri, iar operatorii economici unde statul sau autoritățile locale dețin majoritatea acțiunilor și care înregistrează restanțe fiscale nu vor mai putea majora remunerațiile fixe ale membrilor consiliilor de administrație, de supraveghere sau ale directorilor peste nivelul stabilit în ultimul buget aprobat.

„Prin această inițiativă se urmărește responsabilizarea managementului companiilor de stat și oprirea unor practici abuzive, prin care șefii beneficiază de bonusuri, în timp ce compania înregistrează pierderi și restanțe la plata taxelor și impozitelor”, se arată în comunicatul de presă emis de USR.

Actualul ministru de Externe, Oana Țoiu, este inițiatoarea proiectului și a declarat, referitor la acest aspect că „legea noastră aduce o regulă simplă: performanță înainte de privilegii”.

„Trebuie să restabilim încrederea în deciziile statului, iar acest lucru nu este posibil atunci când principalii datornici sunt companii unde statul este acționar majoritar. Odată cu adoptarea legii pe care am propus-o, conducerile companiilor de stat nu își vor mai putea mări salariile în timp ce au datorii la bugetul asigurărilor sociale, la sănătate sau alte impozite neplătite. Efectul nu este doar unul bugetar, ci și moral”.

