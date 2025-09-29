Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”

Dominic Fritz – preşedinte USR – a notat în mediul online, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este „o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ”prietenii lui de pe meleagurile noastre”.
În urma unui „asalt brutal pe toate fronturile”, a punctat Dominic Fritz, fragila democrație din Republica Moldova a rezistat.
„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează și pe noi”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.
În continuarea mesajul său, Dominic Fritz scrie că moldovenii s-au mobilizat, iar Republica Moldova ar trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene.
„Cui să fim recunoscători?
Și dacă tot începe summitul de la Timișoara azi, despre extinderea UE: țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi.
Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, a mai scris Dominic Fritz.
RECOMANDAREA AUTORULUI: