Dominic Fritz, după ce PAS a câștigat alegerile parlamentare din Moldova: „O palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre”

Dominic Fritz – preşedinte USR – a notat în mediul online, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) a câştigat detaşat alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu peste 50% din voturi, că victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este „o palmă răsunătoare pentru preşedintele rus Vladimir Putin şi ”prietenii lui de pe meleagurile noastre”.

În urma unui „asalt brutal pe toate fronturile”, a punctat Dominic Fritz, fragila democrație din Republica Moldova a rezistat.

„Victoria categorică a partidului proeuropean în Moldova este o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre. Democrația fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează și pe noi”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

În continuarea mesajul său, Dominic Fritz scrie că moldovenii s-au mobilizat, iar Republica Moldova ar trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene.

„Cui să fim recunoscători?

Moldovenilor, care au înțeles miza existențială și s-au mobilizat din nou. Nici banii, nici intimidările, nici minciunile venite din Moscova nu au putut asupri demnitatea acestor europeni drepți. Maiei Sandu. Fără determinarea ei, credibilitatea ei, integritatea ei, nu doar Republica Moldova ar fi mai slabă, ci întreaga Europă. Cu acest rezultat, a devenit definitiv unul dintre cei mai importanți lideri europeni. Instituțiilor de securitate si de ordine publică din Republica Moldova. Au apǎrat statul de drept și democrația cu o hotărâre și un profesionalism pe care uneori ni l-am dori și în România.

Și dacă tot ⁠începe summitul de la Timișoara azi, despre extinderea UE: țara care trebuie să devină următorul membru al Uniunii Europene se numește Republica Moldova. Avem nevoie de ei la fel de mult ca și ei de noi.

Felicitări, PAS! Felicitări, moldoveni!”, a mai scris Dominic Fritz.

