Prima pagină » Actualitate » Și-a aruncat mireasa în apă. Internauții se ceartă: lipsă de respect sau doar o glumă?

06 feb. 2026, 19:00, Actualitate

Gest surprinzător la o nuntă cu ștaif. Încercând să-și surprindă nuntașii, un mire și-a aruncat mireasa în piscină. Asta, după ce au făcut o poză pentru a imortaliza momentul.

Imediat după ce poza a fost făcută, mirele i-a dat drumul din brațe miresei, iar aceasta a picat direct în apă, spre stupefacția tuturor. Acum, internauții se ceartă: a fost lipsă de respect sau doar o glumă? Judecând după reacția ei, se pare a că a „gustat” momentul creat de… soțul ei.

