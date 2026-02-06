Prima pagină » Știri externe » Șeful controlului armelor din Statele Unite acuză China că a făcut teste nucleare secrete. Washingtonul vrea un nou pact nuclear trilateral

06 feb. 2026, 19:09
Șeful controlului armelor din Statele Unite, Thomas DiNanno, a acuzat Beijingul că a întreprins un test nuclear secret și a solicitat crearea unui nou tratat, mai amplu, care să includă China și Rusia.

Expirarea tratatului nuclear New Start a scos la iveală un vid strategic tot mai mare pentru Statele Unite, acutizat acum de declarațiile Washingtonului conform cărora China a efectuat un test nuclear secret în anul 2020.

În cadrul Conferinței de Dezarmare de la Geneva organizate pe 6 februarie, subsecretarul de stat american pentru controlul armelor și securitate națională, Thomas DiNanno, a declarat că Statele Unite face presiuni pentru un tratat mai amplu privind controlul armelor nucleare, care să includă China alături de Rusia. DiNanno afirmă că tratatul New START, semnat în anul 2010, nu mai este relevant în anul 2026, când o putere nucleară [China] își extinde arsenalul la o scară și ritm nemaiîntâlnit în peste o jumătate de secol, în timp ce alta continuă să fie constrânsă tratate internaționale.

DiNanno a spus în cadrul conferinței că Statele Unite sunt conștiente „de faptul că China a efectuat teste cu explozibili nucleari, inclusiv pregătirea pentru teste cu focoase de ordinul sutelor de tone”. Beijingul a folosit „decuplarea”, o tehnică menită să reducă eficacitatea monitorizării sistemice, iar China a efectuat un astfel de test pe 22 iunie 2020. Potrivit lui DiNanno, armata chineză a căutat să ascundă dovezile deoarece a recunoscut că o astfel de activitate a încălcat angajamentele de interzicere a testelor nucleare.

În replică, ambasadorul Chinei pentru dezarmare, Shen Jian, a respins acuzațiile aduse de Statelor Unite. „China observă că SUA continuă în declarația sa să exagereze așa-numita amenințare nucleară a Chinei. China se opune ferm unor astfel de narațiuni false”, a spus Shen Jian, adăugând că Washingtonul „este vinovatul pentru agravarea cursei înarmărilor”.

Washingtonul susține că tratatele bilaterale nu se mai potrivesc în ziua de astăzi în contextul în care peisajul este unul multipolar. „Astăzi, Statele Unite se confruntă cu amenințări din partea mai multor puteri nucleare. Pe scurt, un tratat bilateral cu o singură putere nucleară este pur și simplu nepotrivit în 2026 și în viitor”, a spus Thomas DiNanno.

Washingtonul a reiterat proiecțiile conform cărora China va depăși 1.000 de focoase nucleare până în 2030, o traiectorie despre care președintele Donald Trump a spus că ar putea aduce Beijingul la paritate cu Statele Unite și Rusia în termen de patru până la cinci ani. China a precizat că nu se va alătura negocierilor în această etapă și a îndemnat Washingtonul să abandoneze gândirea specifică Războiului Rece în favoarea unei securități cooperative.

