E focar de gripă aviară în Bârlad. Patru lebede, găsite moarte pe un lac

Patru lebede au fost găsite moarte pe un lac din Bârlad, iar analizele au confirmat prezenţa virusului influenţei aviare înalt patogene (H5N1). S-au dispus măsuri de către autorităţile sanitar veterinare şi de mediu şi s-a dispus un perimetru de protecţie pe o rază de 10 km.

”Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui informează publicul că, în urma activităţilor de monitorizare avifaunistică desfăşurate în data de 28.01.2026, în aria protejată ROSPA0167 Râul Bârlad (sector Zorleni – Gura Gârbovăţului), a fost monitorizat Lacul Prodana din municipiul Bârlad, unde au fost identificate 4 lebede vară (Cygnus olore) decedate”, a anunţat, vineri, Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui.

Sursa citată a mai spus că situaţia constatată în teren a fost sesizată de urgenţă instituţiilor abilitate, în vederea intervenţiei şi prelevării probelor biologice, conform procedurilor legale.

”În urma analizelor efectuate de Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală, a fost confirmată prezenţa virusului influenţei aviare înalt patogene (H5N1) la patru lebede de vară (Cygnus olor) recoltate de pe Lacul Prodana, municipiul Bârlad”, precizează reprezentanţii instituţiei citate.

Ei explică faptul că gripa aviară este o boală virală extrem de contagioasă, ce se transmite rapid în rândul păsărilor domestice şi sălbatice, păsările migratoare reprezentând principalul vector de transmitere.

”Ca urmare a confirmării focarului, la solicitarea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vaslui, a fost convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), fiind aprobat planul de măsuri pentru prevenirea şi limitarea răspândirii bolii, conform legislaţiei în vigoare. Astfel, a fost instituită o zonă de protecţie pe o rază de 10 km, cu restricţii privind circulaţia păsărilor şi interzicerea târgurilor şi pieţelor avicole”, au anunţat specialiştii.

De asemenea, Direcţia Judeţeană de Mediu Vaslui face apel către populaţie şi crescătorii de păsări: