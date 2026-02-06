Prima pagină » Actualitate » Ce spune legea și care sunt riscurile. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii doar pe gheață și zăpadă. Nu contează data din calendar

06 feb. 2026, 19:54, Actualitate
Cauciucurile de iarnă sunt recomandate a fi montate pe mașină atunci când temperaturile scad sub 7-8 grade Celsius, spun toți producătorii, și de aceea sunt numite generic „de iarnă”. Cele „de vară” sunt construite pentru a funcționa optim la temperaturi mult mai ridicate.

Însă, legea rutieră din România nu impune montarea cauciucurilor de iarnă la o anumită dată, ci doar legat de prezența gheții și a zăpezii pe drumul pe care rulează. Orice anvelopă este considerată „de iarnă” dacă are inscripțiile M, S (mud and snow, noroi și zăpadă).

Asta înseamnă că, teoretic, poți fi sancționat chiar și în luna octombrie sau martie, dacă drumurile sunt acoperite cu zăpadă și nu ai anvelope corespunzătoare.

De ce sunt necesare anvelopele de iarnă

Anvelopele de iarnă sunt concepute special pentru temperaturi scăzute și pentru carosabil alunecos. Compoziția cauciucului rămâne flexibilă la frig, iar profilul oferă o aderență mai bună pe zăpadă și gheață. Fără acestea, distanța de frânare crește considerabil, iar riscul de accident este mult mai mare.

Anvelopele all-season sunt permise de lege, cu condiția să fie marcate corespunzător și să fie omologate pentru utilizare pe timp de iarnă. În perioadele de vreme severă, acestea pot înlocui anvelopele de iarnă doar dacă îndeplinesc cerințele legale.

Totuși, specialiștii avertizează că performanța acestora este un compromis și nu egalează siguranța oferită de anvelopele dedicate de iarnă sau de vară.

Ce amendă riști

Dacă circuli pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă, sancțiunea este severă. Amenda se încadrează în clasa a IV-a de sancțiuni și poate ajunge la un număr mare de puncte-amendă, ceea ce înseamnă o sumă consistentă de bani.

Pe lângă amendă, poliția poate dispune și reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației, adică montarea anvelopelor corespunzătoare.

Reguli mai stricte pentru camionagi

Pentru autovehiculele de transport marfă sau persoane, regulile sunt și mai stricte. În anumite condiții, pe lângă anvelopele de iarnă, este obligatorie utilizarea lanțurilor antiderapante, în special pe drumurile montane sau în zonele semnalizate corespunzător.

Nerespectarea acestor reguli poate duce la sancțiuni suplimentare și la interzicerea continuării deplasării.

De ce verifică poliția anvelopele în perioadele de iarnă

Autoritățile desfășoară frecvent controale în perioadele cu ninsori sau polei, deoarece anvelopele necorespunzătoare sunt o cauză frecventă a blocajelor în trafic și a accidentelor. Un singur vehicul echipat necorespunzător poate bloca un drum întreg, mai ales în zonele în pantă. Din acest motiv, verificarea anvelopelor este o prioritate în timpul episoadelor de vreme severă.

