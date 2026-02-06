Diana Buzoianu a dispus dărâmarea clădirilor „ilegale” de pe litoral. Beach Baruri sau restaurante au fost deja dărâmate. Vor fi analizate și blocuri

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat vineri, la Digi24, demararea unui proces de amploare pentru lămurirea situației construcțiilor ridicate ilegal pe litoral. Demersul vizează atât beach-baruri și restaurante deja demolate, cât și blocuri care vor ajunge în instanță, fiecare situație urmând să fie analizată separat. Anunțul vine în contextul publicării unui raport care, potrivit oficialului, a fost blocat ani la rând „la sertar”.

Primele intervenții au fost deja realizate, zeci de construcții ilegale fiind demolate în Năvodari, iar verificările au fost extinse de-a lungul întregii coaste. În continuare, instanțele vor decide soarta miilor de clădiri identificate.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că situația construcțiilor ilegale din zona costieră va fi tratată individual, în funcție de complexitatea fiecărui caz. „Fiecare dintre aceste situații reprezintă un caz punctual, care va trebui să fie analizat în instanță și să fie găsită o soluție, de la caz la caz. Vorbim inclusiv despre clădiri care au fost ridicate ilegal pe zona de plaje, în formă de beach-baruri sau de restaurante, care deja au început să fie dărâmate. Acolo lucrurile sunt un pic mai ușor de realizat”, a precizat Buzoianu.

Diana Buzoianu: ”În mod normal, acele terenuri ar fi trebuit să fie proprietate publică a statului”

„În Năvodari deja am avut zeci de construcții care au fost identificate ca fiind ilegale, așa că nu am mai lăsat să treneze lucrurile și au fost luate deja măsurile necesare”, a spus Diana Buzoianu, adăugând că „avem situații mult mai complexe, cu blocuri unde, evident, va trebui să fie realizată o analiză foarte serioasă, inclusiv juridică, în instanță, care va dura, cel mai probabil, ani de zile”.

Un element important al acțiunii îl reprezintă raportul referitor la ocuparea ilegală a zonei costiere: „Ce este foarte important: avem acest raport și el este public în acest moment. Toată lumea se poate uita pe fiecare localizare în parte, are planșele realizate cu linia costieră și poate vedea ce construcții au fost ridicate în zona costieră. În mod normal, acele terenuri ar fi trebuit să fie proprietate publică a statului, în niciun caz proprietate privată, nici a UAT-urilor, nici a persoanelor fizice sau juridice”, a adăugat ministra.

”Vorbim despre zeci de acte administrative, zeci de avize și zeci de autorități care și-au întors privirea în ultimii ani”

Diana Buzoianu a subliniat că situația actuală este rezultatul unor decizii administrative luate în timp. „Aici nu s-a ajuns de pe o zi pe alta. Vorbim despre zeci de acte administrative, zeci de avize și zeci de autorități care și-au întors privirea în ultimii ani. Această comisie interministerială a apărut ca răspuns la un caz de corupție identificat de jurnaliști. Atunci a apărut întrebarea: este un caz excepțional sau există astfel de situații la nivel general?”, a explicat Buzoianu. Raportul a fost însă blocat timp de peste trei ani. „A fost nevoie de trei ani. Acest raport, cerut acum mai bine de trei ani, fusese blocat, ținut la sertar. Vă dați seama că interesele sunt foarte mari și putem înțelege de ce a fost ținut la sertar atâția ani. Am făcut o prioritate din a scoate de la sertar acest raport și este foarte important că l-am pus în transparență, pentru că acum absolut oricine poate să intre, să se uite pe planșe și să vadă clădirile care ajung la câțiva metri de apă”, a declarat ea.

Potrivit datelor prezentate, peste 4.000 de construcții, inclusiv blocuri cu mai multe etaje, au fost ridicate pe terenuri care, conform legii, ar fi trebuit să rămână în proprietatea statului român. Raportul indică faptul că, în trecut, unele primării ar fi transferat terenuri din apropierea plajelor din domeniul public în cel privat, pentru a le putea vinde mai ușor către persoane fizice sau juridice. Astfel de transferuri ar fi început încă din anii 2000.

De exemplu, fostul primar al Constanței, Radu Mazăre, a fost condamnat la închisoare într-un dosar care a vizat astfel de practici, însă statul nu a recuperat terenurile pierdute. În noiembrie anul trecut, primarii localităților de la malul mării au avut discuții cu reprezentanții Apelor Române pentru a stabili dacă terenurile respective ar trebui să revină instituției sau să rămână în administrarea primăriilor.

