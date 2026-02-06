Prima pagină » Știri externe » Oamenii de știință din China construiesc cea mai puternică armă cu microunde din lume. La ce o pot folosi chinezii

06 feb. 2026, 19:36, Știri externe
Oamenii de știință chinezi au dezvoltat recent mai multe sisteme revoluționare de arme cu microunde de mare putere (HPM), concepute pentru a neutraliza dronele și chiar sateliții de pe orbita joasă a Pământului, scrie presa din China.

Cercetătorii de la Northwest Institute of Nuclear Technology (NINT) au creat un dispozitiv capabil să genereze un flux de 20 de gigawați timp de un minut întreg. Este considerat primul sistem compact din lume de acest tip, având o lungime de doar 4 metri și o greutate de 5 tone, ceea ce permite montarea pe camioane, nave sau avioane.

Potrivit estimărilor unor experți chinezi, o armă cu microunde testată, cu o putere de peste 1 GW, ar putea perturba grav sau chiar deteriora sateliții Starlink care operează pe orbita joasă a Pământului. Până acum, sistemele similare cunoscute puteau funcționa continuu doar cel mult trei secunde și erau mult mai voluminoase.

„Steaua Morții”, o altă inovație a chinezilor, folosește tehnologia de sincronizare ultra-precisă pentru a combina mai multe fascicule de microunde într-unul singur, foarte puternic. Această metodă necesită o eroare de sincronizare de maximum 170 de picosecunde.

