Oamenii de știință sunt fascinați de cazul remarcabil al unui spaniol în vârstă de 82 de ani, care, după cum au descoperit, are corpul unui bărbat cu multe decenii mai tânăr. Juan López García, din orașul Toledo, concurează în ultra-maratoane, o performanță cu atât mai extraordinară cu cât, înainte de a împlini 66 de ani, nu se antrenase niciodată ca atlet și nici nu făcuse mișcare în mod regulat.

López García a început să alerge abia după ce s-a retras din slujba de mecanic auto, inițial având dificultăți în a parcurge chiar și un singur kilometru. Dar, în timp, și-a îmbunătățit constant condiția fizică, a început să concureze la 70 de ani și, pe măsură ce anii au trecut, a trecut de la distanțe mai scurte la curse mai lungi – participând în cele din urmă la ultramaratoane.

Cel mai mare VO2 max înregistrat vreodată la un octogenar

Acum, cercetătorii spun că forma sa aerobă pare a fi excepțională pentru vârsta sa. În teste de laborator extinse, oamenii de știință au descoperit că are cel mai mare VO2 max înregistrat vreodată la un octogenar, o măsură a cât de eficient este organismul să absoarbă și să utilizeze oxigenul, niveluri care se potrivesc de obicei cu bărbații sănătoși de 20 și 30 de ani.

De asemenea, au descoperit că mușchii săi sunt neobișnuit de eficienți în absorbția și utilizarea oxigenului – ajutându-l să susțină o alergare rapidă și constantă pentru perioade lungi de timp.

Traiectoria îmbătrânirii

Cazul său a atras interesul internațional deoarece contestă presupunerile despre cât de brusc trebuie să scadă performanța fizică odată cu vârsta – și sugerează că, în condițiile potrivite, ar putea fi posibil să se mențină o formă fizică extraordinară chiar și după 80 de ani.

„Există încă multe întrebări cu privire la traiectoria îmbătrânirii”, a declarat pentru The Washington Post Simone Porcelli, fiziolog specializat în exerciții fizice la Universitatea din Pavia, Italia, care a fost implicată în studiul domnului López García. „Nu cu mult timp în urmă, nu era considerat cu adevărat posibil sau pozitiv ca persoanele în vârstă să facă multă mișcare”, a adăugat Julian Alcazar, coautor al studiului. López García demonstrează contrariul. „Nu este doar posibil. Ar trebui recomandat”, a spus Alcazar.

Speranța de viață sănătoasă în lume

Speranța de viață sănătoasă – numărul de ani pe care o persoană îi poate aștepta să trăiască în stare de sănătate deplină – în SUA, în medie, este de puțin sub 64 de ani, deși există variații regionale semnificative.

Locuitorii din Hawaii, Minnesota și California au o speranță de viață sănătoasă de 70 de ani, în timp ce oamenii din Virginia de Vest sunt așteptați să rămână sănătoși până la vârsta de doar 60 de ani. În Regatul Unit, situația este la fel de dură. Cifrele oficiale arată că adulții din Anglia se pot aștepta să petreacă aproximativ 62 de ani în stare bună de sănătate – ceea ce înseamnă că o persoană obișnuită va petrece aproximativ două decenii din viață confruntându-se cu boli sau dizabilități, înainte de a muri.

În acest context, speranța de viață sănătoasă a Spaniei de 71 de ani o plasează deja cu mult peste media din Regatul Unit – și face ca performanța fizică a lui López García la 80 de ani să fie și mai extremă, motiv pentru care oamenii de știință au fost atât de dornici să-l studieze.

Juan Lopez nu este suprauman 100%

Cercetătorii au spus că biologia lui López García nu este în mod uniformă „supraumană”. Deși capacitatea sa aerobă este excepțională, alte aspecte ale performanței sale, cum ar fi pragul de lactat și economia de alergare, au fost bune, dar nu extreme – sugerând că antrenamentul constant, mai degrabă decât genetica în sine, ar putea explica o mare parte din succesul său.

López García aleargă acum în jur de 65 de kilometri pe săptămână atunci când nu se pregătește pentru o cursă și aproape dublează acest kilometraj în perioada premergătoare competițiilor.

Antrenamentul său include alergări lungi, moderat solicitante, sesiuni cu intervale de câteva ori pe săptămână și antrenament de forță acasă, folosind în principal exerciții cu greutatea corporală. De asemenea, urmează o dietă mediteraneană „total normală”.

Oamenii de știință implicați în cercetare cred că exemplul său poate fi încurajator pentru adulții în vârstă care cred că este „prea târziu” să înceapă să facă exerciții fizice.

López García însuși a spus că nu se aștepta niciodată să atingă niveluri de elită, inițial începând să alerge doar pentru a-și menține sănătatea – și îi sfătuiește pe începători să înceapă încet, trecând de la mers rapid la alergare în timp.

Zone Albastre ale Pământului

Vestea vine pe fondul unui interes tot mai mare pentru așa-numitele Zone Albastre ale lumii – regiuni în care există concentrații mai mari decât în ​​mod normal de oameni care trăiesc până la 100 de ani și peste. Experții care studiază fenomenul sugerează din ce în ce mai mult că obiceiurile mici, repetabile, fac cea mai mare diferență în timp.

În loc de diete extreme, programe de sală extenuante sau suplimente scumpe, cercetătorii spun că comunitățile cu cea mai mare longevitate tind să împărtășească aceleași comportamente simple – de la consumul predominant de diete bazate pe plante și menținerea unei activități moderate în fiecare zi, până la menținerea unor legături sociale puternice, gestionarea stresului și cunoașterea momentului în care să se oprească din mâncat. Cele mai cunoscute exemple includ Okinawa în Japonia, Sardinia în Italia, Ikaria în Grecia, Nicoya în Costa Rica – și Loma Linda în California, singura Zonă Albastră recunoscută în SUA.

Dr. Steven N. Austad, director științific al Federației Americane pentru Cercetarea Îmbătrânirii, a avertizat că Zonele Albastre ar putea să nu dureze pentru totdeauna: „Migrația, urbanizarea, occidentalizarea și alți factori ar putea distruge o Zonă Albastră odinioară înfloritoare”, a avertizat el.

