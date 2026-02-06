Păianjenul care dansează pentru a se împerechea. Care este arma sercretă a păianjenului Maratus volans

Deși măsoară doar aproximativ 5 milimetri, păianjenul-păun din Australia este unul dintre cele mai spectaculoase și bizare exemple din lumea insectelor. Micuțul prădător își terorizează prada cu o otravă letală pentru insecte și își riscă viața într-un ritual de împerechere impresionant, care poate dura chiar zeci de minute.

Dansul care decide soarta masculului

Păianjenul-păun este considerat o specie aparte, atât prin aspect, cât și prin comportament. Culorile vii de pe spatele masculilor, care amintesc de penajul unui păun, nu au rol defensiv sau de camuflaj, ci sunt folosite exclusiv pentru atragerea femelelor. Modelul și nuanțele de pe corp indică inclusiv specia din care fac parte, printre cele mai cunoscute fiind Maratus volans sau Maratus vespertilio.

În perioada de împerechere, masculul execută un adevărat spectacol coregrafic în fața femelei. Dansul complex poate dura chiar și 50 de minute, timp în care femela, de regulă puțin mai mare, analizează fiecare mișcare. Dacă demonstrația nu este convingătoare, masculul riscă să fie devorat pe loc.

Mic, însă extrem de periculos pentru insecte

Deși dimensiunile sale sunt extrem de reduse, păianjenul-păun este un prădător agresiv. El urmărește activ prada și folosește o otravă letală pentru insecte, însă complet inofensivă pentru oameni. Specia Maratus volans a fost descrisă pentru prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea de naturalistul Octavius Pickard-Cambridge, care recunoștea dificultatea de a reda în cuvinte varietatea impresionantă de culori de pe corpul acestei creaturi. În ciuda aspectului spectaculos, viața masculului este extrem de riscantă: chiar și după o împerechere reușită, acesta poate deveni, uneori, prada femelei.

