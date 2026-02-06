Robin Hood de Canada: 60 de „haiduci” canadieni fură din magazine și redistribuie produsele oamenilor nevoiași

O grupare de activiști din Canada a captat atenția internațională prin jafurile sale din supermarketuri, în urma cărora au redistribuit bunurile furate persoanelor defavorizate sub simbolul Robin Hood.

Un grup de aproximativ 60 de persoane, îmbrăcate în costume de Robin Hood, a început să jefuiască supermarketurile Rachelle Béry din Montreal. Acești „haiduci” au început să pulverizeze vopsea pe camerele de supraveghere, după care au sustras alimente, medicamente și produse de igienă personală în valoare de mii de dolari. Alimentele au fost lăsate în frigo-containere sau în fața locuințelor sociale.

Grupul susține că acțiunile lor sunt un protest împotriva „lăcomiei corporațiilor” și a inflației alimentare masive din Canada, care a ajuns la 4,7%, dublu față de rata generală a inflației. Aceștia afirmă că sistemul este corupt și că oamenii nu mai pot face față costurilor vieții nici măcar cu două joburi.

Nu este prima acțiune a acestui grup. În decembrie 2025, membrii grupului s-au deghizat în Moș Crăciun și elfi pentru a sustrage alimente dintr-un alt magazin, lăsându-le apoi sub formă de cadouri sub un brad public.

Poliția din Montreal a deschis o anchetă pentru furt și vandalism, însă până în prezent nu au fost efectuate arestări, în ciuda faptului că activiștii au postat videoclipuri cu acțiunile lor pe rețelele sociale.

