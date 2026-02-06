Prima pagină » Actualitate » Ce i-au cerut românii Anei lu’ ANAF, chatbot-ul oficial al Fiscului, în 2026

Rene Pârșan
06 feb. 2026, 20:31, Actualitate
Peste 80% dintre cei aproximativ 23.000 de contribuabili care au folosit chatbotul ANAF în prima săptămână de la lansare au solicitat informații privind depunerea Declarației Unice (formularul 212), comunică istituția.

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Asistentul virtual ANA, inițial disponibil în Spațiul Privat Virtual, va fi accesibil din 6 februarie 2026 direct pe portalul ANAF pentru toți contribuabilii. În perioada de testare, platforma a generat 19.000 de conversații și peste 156.000 de mesaje, cu o medie de 10 minute de interogare per utilizator, preia ProTV.

Până când trebuie depusă Declarația Unică

Declarația Unică se depune până la 25 mai 2026 pentru veniturile din 2025 — chirii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, transfer titluri de valoare, aur de investiții, activități agricole — și pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate. Formularul se poate depune online prin SPV sau e-guvernare.ro, pe hârtie la registratură sau prin poștă cu confirmare de primire.

ANAF precizează că declarația este voluntară, iar neconformarea atrage notificări prealabile și, ulterior, decizii de impunere în perioada de prescripție de 5 ani. Ghidul digital al formularului 212 este disponibil pe www.anaf.ro.

Chatbot-ul oferă în prezent informații generale despre închiriere, activități independente și înregistrare fiscală, urmând să fie extins pe baza feedback-ului utilizatorilor. Proiectul face parte din programul de modernizare a administrației fiscale finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

