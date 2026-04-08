Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns, miercuri, la Arena Națională, unde publicul va avea acces pentru a-și lua rămas bun de la marele antrenor.

Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională la ora 16.10, iar publicul larg va avea acces începând cu ora 17:00. La ora 18:00 va avea loc prima slujbă de priveghi.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Națională

Suporterii și admiratorii își vor putea lua rămas bun și pe parcursul zilei de joi, între orele 10:00 și 20:00.

Vineri, cortegiul funerar se va îndrepta către Biserica Sfântul Elefterie. Slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ultima etapă a funeraliilor va avea loc la Cimitirul Bellu, de la ora 12:20. Înmormântarea va avea loc la 13:10, va fi marcată de onoruri militare. Participarea la acest moment va fi limitată la familie și invitați apropiați.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Fanii au posibilitatea să îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor începând cu ora 17:00, astăzi, la Arena Națională. Accesul publicului va fi permis până joi, 9 aprilie, la ora 20:00. Accesul va fi permis într-un circuit controlat. Iată intervalul în care fanii pot merge să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu:

Miercuri, 8 aprilie – 17:00 – 21:00
Joi, 9 aprilie – 10:00 – 20:00

