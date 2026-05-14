Diana Buzoianu a reacționat după protestul organizat de sindicaliştii de la Apele Române: ”Nu putem crește salariile pentru mii de oameni care adună praful de pe hârtii”
Diana Buzoianu a reacționat după ce peste 300 de sindicaliști de la Apele Române s-au adunat astăzi la un protest organiat în Capitală. Ministra Mediului a declarat că manifestația a fost organizată de un sindicat care ar reprezenta doar 30% din angajați, iar, potrivit acesteia, mitingul nu va putea crește salariile pentru alți mii de angajați care ”stau şi adună praful de pe hârtii, în fiecare zi”.

Nemulțumiți de măsurile administrative care au fost luate împotriva lor, protestatarii au solicitat transparenţă totală în negocierea Contractului Colectiv de Muncă, deblocarea angajărilor în structurile operative, protejarea veniturilor personalului din teren sau reducerea funcţiilor de conducere din sediul central ANAR. Diana Buzoianu nu a fost însă impresionată de cerințele protestatarilor. Într-o intervenție la Digi 24, aceasta a transmis că ministerul nu va putea crește salariile oamenilor care ”stau şi adună praful de pe hârtii în fiecare zi”.

În primul rând, să ne uităm un pic real la situaţia care este astăzi, care apare astăzi, protestul care se desfăşoară. El este organizat de un sindicat care reprezintă 30% din angajaţi. Restul sindicatelor, toate, au înţeles că va fi nevoie de o reformă şi de o reorganizare care să scoată corupţia şi care să scoată, până la urmă, oamenii care lucrau, doar şefimea, rubedeniile, care lucrează doar să adune anii de vechime, fără să se vadă absolut nimic în rezultate. Dacă ar fi existat un pic de bună credinţă în reprezentanţii sindicatului care i-au adus de peste tot din ţară, pe oameni, astăzi, la proteste, oamenii aceştia ştiu că absolut orice om care munceşte nu este în pericol, dar, din contra, faptul că vom face o reorganizare şi o reformă care va putea să cureţe instituţia de corupţia care a existat până acum, această reformă şi această reorganizare va putea să vină la pachet inclusiv cu drepturi salariale mai serioase„, a spus ministrul Mediului, într-o intervenţie la Digi24.

foto: Mediafax.

Buzoianu: ”O parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest, din păcate, au primit informaţii, şi ştim ce informaţii”

Buzoianu a mai punctat că cei care au ieșit astăzi la protest au fost manipulați de către șefii de la sindicat. Ministra le-a transmis sindicaliștilor de la ANAR că ”acolo unde corupţia a acaparat instituţia, nici nu vom putea să scoatem din pix bonusul şi sporurile şi salarii mult mai mari”.

„Da, avem o problemă legată de drepturile salariale, dar nu vom putea să creştem salariile pentru mii de oameni care stau şi adună praful de pe hârtii în fiecare zi. Asta nu se va putea face. Şi eu cred că absolut orice om de bună credinţă din Apele Române va înţelege că acolo unde corupţia a acaparat instituţia nici nu vom putea să scoatem din pix bonusul şi sporurile şi salarii mult mai mari, pentru că nu există aceste resurse nicăieri.

O parte dintre oamenii care sunt astăzi la protest, din păcate, au primit informaţii, şi ştim ce informaţii au primit. (..) De către şefii de sindicat, în cazul de faţă un şef de sindicat care şi-a luat pe persoana fizică să blocheze contractul colectiv de muncă. Sunt convinsă că acest sindicat a fost de-a lungul timpului în buzunarul unor grupuri de interese. Mai mult decât atât, vă pot spune foarte clar, se vede, anul trecut când a fost reorganizarea făcută şi au fost distruse formaţiile de lucru, adică structura cea mai de bază şi importantă pentru lucrările din teren, atunci acest sindicat n-a ieşit să facă proteste. Când toate funcţiile au fost crescute şi s-au mutat şoferi pe organigrame, la centru ca să se creeze funcţii de conducere, şefi de serviciu, directori, atunci nu s-a protestat cu acest sindicat. Se protestează astăzi, când se vorbeşte despre criterii de performanţă şi o reorganizare cu sens în care să nu mai rămână pilele în această instituţie”, a mai spus Diana Buzoianu.

