Peste 100.000 de euro au fost descoperiți la percheziții în biroul procurorului constănțean Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța. Suspiciuni judiciare: viața de lux a magistratului

Procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică (SUPC) continuă și astăzi cercetările care îi vizează pe Gigi Valentin Ștefan, fost șef la Parchetul de pe lânga Curtea de Apel Constanța și la procurorul Teodor Niță, tot de la aceeași instituție. Potrivit unor surse judiciare, la percheziția din biroul lui Gigi Ștefan de la Parchetul Curții de Apel Constanța, procurorii au găsit peste 100.000 de euro.

Procurorii Parchetului General au revenit la sediul Parchetului Curții de Apel (PCA) Constanța, în vedea continuării perchezițiilor începute încă de aseară. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile se desfășoară în continuare la birourile celor doi procurori.

Ce scrie în declarația de avere a procurorului Gigi Valentin Ștefan Potrivit declarației de avere din 2023, postată pe site-ul CSM, procurorul Gigi Valentin Ștefan, fost șef al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, are o avere moderstă. Acesta ar deține un teren agricol în Călărași, o mașină BMW din 2016 și a încasat în 2023 o serie de sume ca salarii, venituri nete și vouchere de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în valoare de 325.432 lei, scrie Mediafax.

Procurorul constănțean ar duce, de fapt, o viață luxoasă

În realitate însă, procurorul Gigi Valentin Ștefan ar duce o viață de lux în Constanța, arată sursele judiciare. Fiul procurorului, David Ștfean, se afișează cu mașini scumpe, iar pe unele le pune în vânzare chiar pe site-uri publice. De asemenea, fiul procurorului utilizează în prezent autoturismul marca BMW M5, în care proprietar este firma UCG CONSTRUCTII ECOLOGICE SRL, societate în care este asociată fosta soție a procurorului.

Fiul procurorului se afișează cu mașini luxoase

Până în septembrie 2023, David Ștefan ar fi folosit un autoturism marca Mclaren GT, cu același număr de înmatriculare. Proprietar era atunci societatea MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrator fiind Gur Bilal, nepotul lui Gur Ramazan, un apropiat al procurorului general de la Parchetul Curții de Apel Constanța.

Rise Project a arătat în 2018 că procurorul Gigi Valentin Ștefan care a condus pe rând toate parchetele din Constanța și-a transferat inclusiv casă de 1000 de metri pătrați construită chiar în buza lacului Siutghiol, pe numele fostei soții.

În ceea ce-l privește pe procurorul Teodor Niță, acesta a declarat aseară, după perchezițiile SUPC, că n-ar avea nicio calitate în dosarul penal. SUPC a anunțat că face 13 percheziții care vizează fapte de corupție în acest caz.

