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Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări

Andrei Dumitrescu
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări
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Un cunoscut spărgător de locuințe din București a fost arestat preventiv de magistrații Judecătoriei Sectorului 5 după ce a fost acuzat că ar fi agresat sexual două fetițe, în vârstă de 10 și respectiv 14 ani. Bărbatul este bănuit că a comis astfel de fapte și în alte țări europene, unde ar fi plecat la furat.

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Robert Tarantino-Ernesto, în vârstă de 37 de ani, a fost ridicat joi, de polițiștii bucureșteni ai Serviciului Agresiuni Sexuale, după ce ar fi abuzat, pe stradă, două copile.

Conform anchetatorilor, prima faptă a avut loc la data de 2 septembrie, când acesta ar fi atacat o fetiță în vârstă de 10 ani, care, în jurul orei 00.30, se afla pe o stradă din Sectorul 5 împreună cu o prietenă în vârstă de 14 ani. Tatăl fetei de 10 ani a mers la Poliție, unde ar fi povestit că cele două ar fi fost atinse în zona intimă de către un bărbat necunoscut, care apoi a fugit.

Pedofilul Tarantino s-a mutat în Cehia

Tarantino Ernesto a fost identificat de ofițerii Serviciului Agresiuni Sexuale, care, la data de 17 septembrie l-au ridicat în baza unui mandat de aducere. Inițial, individul acuzat de pedofilie a fost reținut pentru 24 de ore, după care a fost prezentat în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 5, care au decis să-l aresteze pentru 30 de zile.

Asistat de un avocat din oficiu, Tarantino Ernesto a solicitat instanței să-l plaseze în control judiciar sau în arest la domiciliu, însă cererile sale au fost considerate neîntemeiate.

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că Robert Tarantino-Ernesto este un hoț cunoscut în mediile infracționale ale Capitalei, specializat, în special, în spargeri de locuințe.

Cu aproape zece ani de pușcărie la activ, bărbatul ar fi comis furturi atât în țară, cât și în străinătate. Bucureșteanul figurează în bazele de date europene cu două furturi și o tentativă de furt în Spania, două furturi în Olanda și unul în Cehia.

De fapt, acesta ar locui pe teritoriul Cehiei, după ce s-ar fi însurat cu o cehoaică, alături de care ar avea un copil.

Robert Tarantino-Ernesto

Anchetatorii români nu exclud posibilitatea ca Robert Tarantino-Ernesto să aibă fapte de agresiune sexuală și în străinătate, care fie nu au fost reclamate, fie figurează cu autor necunoscut.

Individul ar fi spus anchetatorilor români că nu intenționa să rămână în țară și că revenise doar pentru a participa la înmormântarea unei mătuși.

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