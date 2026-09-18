Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat vineri că o dronă ucraineană a lovit joi turnul de răcire al unui reactor aflat în funcțiune de la centrala nucleară Kursk, din Rusia. Autoritățile din domeniu au precizat că nu s-a declanșat niciun incendiu, iar modul de operare al reactorului nu a fost afectat, cu toate că unitatea nucleară vizată de drone era complet operațională în momentul impactului.

Directorul general al agenţiei, Rafael Grossi, a reafirmat că orice atac împotriva unei instalaţii nucleare este „inacceptabil” şi a făcut apel la reţinere maximă pentru a se evita riscul unui accident nuclear.

„AIEA a fost informată că turnul de răcire al unei unități de reactor a Centralei Nucleare Kursk din Federația Rusă a fost lovit de o dronă joi dimineața. S-a raportat că unitatea funcționa în acel moment, dar modul său de funcționare nu s-a schimbat și nu a existat niciun incendiu. Rafael Grossi afirmă că toate atacurile asupra instalațiilor nucleare sunt inacceptabile, deoarece ar putea pune în pericol siguranța și securitatea nucleară, indiferent de locul în care au loc. De asemenea, DG Grossi reiterează apelul la o reținere militară maximă pentru a preveni riscul unui accident nuclear”, se arată în comunicatul instituției postat pe pagina de X.

Acesta nu este primul incident de acest fel din regiune. În luna iulie, guvernatorul regiunii Kursk a reclamat o altă lovitură asupra unui turn de răcire aflat în construcție la situl adiacent Kursk II, iar AIEA monitorizează constant situația din cauza apropierii centralei de linia frontului.

Anterior, în august 2025, o dronă ucraineană a provocat un incendiu în perimetrul centralei nucleare de la Kursk, dar nu s-au înregistrat scurgeri ale materialului radioactiv.