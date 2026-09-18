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Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia: „A fost o discuție sinceră și necesară”. Ce asigurări le-a dat președintele

Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Transcarpatia: „A fost o discuție sinceră și necesară”. Ce asigurări le-a dat președintele
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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, în localitatea Polianîția, cu reprezentanții comunității românești din regiunea ucraineană Transcarpatia. Șeful statului le-a transmis că apărarea drepturilor și intereselor lor rămâne un obiectiv major al politicii externe a României.

„A fost o bucurie să mă întâlnesc astăzi la Polianîția cu reprezentanții comunității de români din Transcarpatia”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

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Nicușor Dan a spus că discuția a fost „sinceră și necesară” pentru a afla direct de la reprezentanții comunității locale care sunt problemele cu care se confruntă, precum și proiectele și prioritățile pe care aceștia doresc să le promoveze pentru păstrarea unei legături cât mai apropiate cu România.

„A fost o discuție sinceră și necesară, pentru a afla problemele de la fața locului, proiectele și prioritățile pe care comunitatea dorește să le promoveze pentru a păstra o legătură cât mai apropiată cu România. I-am asigurat pe cei prezenți la întâlnire că apărarea drepturilor și intereselor comunităților de români este o prioritate majoră și că reprezintă aspectul crucial al misiunii pe care ambasadele și consulatele României le au peste hotare”.

Nicușor Dan a precizat că unele dintre soluțiile pentru problemele comunității depind de existența unei finanțări adecvate și de modificări legislative.

„Este evident că parte din soluții depind și de finanțare adecvată și de reforme legislative”, a mai spus președintele României.

El a adăugat că drepturile comunității românești din Ucraina reprezintă un subiect pe care îl discută cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski.

„Totodată, am subliniat că discut de fiecare dată cu Președintele Zelenski pe temele privind drepturile comunității și comunicăm de fiecare dată ferm așteptările pe care le avem, la toate nivelurile de dialog diplomatic”, a conchis șeful statului.

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