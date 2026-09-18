Prima pagină » Știri externe » AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze

AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze

AI-ul era cât pe ce să pornească un război între China și SUA. Americanii erau pe punctul de a lansa o operațiune în forță asupra unei nave chineze
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit unui raport al serviciilor secrete, difuzat în cadrul armatei americane în primăvara acestui an, chiar în mijlocul războiului cu Iranul, SUA a fost pe punctul de a intercepta în forță o navă comercială chineză în Orientul Mijlociu doar pentru că inteligența artificială a dat greș în evaluarea informațiilor disponibile, relatează CNN.

Armata americană era pregătită de acțiune, cu planuri de interceptare a navei, potrivit unor surse familiarizate cu incidentul. Soldații erau pregătiți să urce la bordul navei chineze, în timp ce avioanele de vânătoare militare erau în aer.

Sondaj Gândul

Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Chiar înainte ca militarii să demareze asaltul asupra navei, oficialii de rang înalt au solicitat o reverificare amănunțită a datelor de la bază și au ajuns la concluzia că un analist din cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale ale SUA a folosit un instrument de tip chatbot pentru a analiza manifestul de încărcătură al navei chineze, iar acesta a identificat în mod eronat materialul pe care îl transporta nava.

Inteligența artificială a combinat date de pe internet cu informații clasificate și, din cauza unei erori de corelare, AI-ul a concluzionat în mod greșit că nava aflată sub pavilionul Chinei transporta componente destinate unui program de arme nucleare.

Deoarece documentul arăta extrem de profesionist și respecta toate tiparele oficiale în care liderii militari au încredere, raportul s-a răspândit rapid în rețeaua de comandă a armatei, iar ofițerii de rang înalt l-au luat de bun.

Raportul generat, potrivit unei surse din interiorul Pentagonului, a fost „complet fals”. Dar, de asemenea, „aproape a declanșat un război”, a precizat aceasta. Orice operațiune americană împotriva unei nave chineze ar fi putut risca să degenereze într-un conflict armat între cele două națiuni.

În armata Statelor Unite și în comunitățile de informații, oficialii fac eforturi tot mai mari pentru a integra inteligența artificială în aproape fiecare aspect al muncii lor, de la analiza volumelor uriașe de informații brute pe care SUA le colectează și selectarea țintelor pentru atacuri, până la aplicații mai banale, precum gestionarea bugetului. În luna ianuarie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat „Strategia de accelerare a inteligenței artificiale” pentru Pentagon, în încercarea de a accelera utilizarea acestei tehnologii de către armată.

„Vom declanșa experimente, vom elimina barierele birocratice, ne vom concentra investițiile și vom demonstra abordarea de execuție necesară pentru a ne asigura că suntem lideri în domeniul inteligenței artificiale militare”, a declarat Hegseth în discursul care a anunțat această strategie.

Competiția pe plan internațional pune presiune pe analiști să producă și să disemineze informații mai rapid, ceea ce deschide calea spre greșeli. Oficiali din comunitatea de informații au avertizat că tinerii analiști, fiind „nativi digitali”, tind să aibă o încredere necritică în instrumentele AI. Unul dintre oficiali a declarat sugestiv: „AI-ul îți permite doar să ajungi mai repede la o idee proastă”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Unde locuiește acum cel mai bogat om din lume. Elon Musk a declarat că s-a mutat într-o rulotă lângă noul centru de date xAI din Tennessee
20:38
Unde locuiește acum cel mai bogat om din lume. Elon Musk a declarat că s-a mutat într-o rulotă lângă noul centru de date xAI din Tennessee
ALEGERI Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
20:20
Cum arată sondajele înaintea alegerilor de duminică din landul german Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Cursă strânsă între AfD și social-democrați
FLASH NEWS Întâlnire de criză la Palatul Élysée. Macron cere un plan pentru protejarea infrastructurii critice de atacuri rusești
19:39
Întâlnire de criză la Palatul Élysée. Macron cere un plan pentru protejarea infrastructurii critice de atacuri rusești
FLASH NEWS Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
18:35
Avocații fraților Tate vor să conteste cererea de extrădare în Marea Britanie. Ei susțin că dosarele din România trebuie soluționate mai întâi
FLASH NEWS Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
17:53
Canada vrea să se alăture împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina
FLASH NEWS Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
17:41
Zelenski anunță acorduri de 1 miliard de euro la summitul „Carpathian 8″
Mediafax
AfD forțează redeschiderea robinetului rusesc. Partidul negociază cu emisarul lui Putin pentru Nord Stream
Digi24
VIDEO. Imagini hilare cu fiul dictatorului Kadîrov. Moștenitorul Ceceniei nu a putut citi corect niciun cuvânt într-o propoziție
Cancan.ro
Prima sentință în cazul crimei din Cenei. Câți ani de închisoare a primit ucigașul lui Mario Berinde
Prosport.ro
Laura Giurcanu se mută în Maroc! Bărbatul a convins-o: își vinde și mașina Mercedes din România
Adevarul
Generalul Bălăceanu spulberă o mare iluzie: „Războiul hibrid nu permite invocarea Articolului 5”. Soluția la îndemână
Mediafax
Putin dă lovitură multinaționalelor. Mari lanțuri europene trec sub controlul unei companii rusești
Click
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
Digi24
Au fost sau nu calculate greșit 2,2 milioane de pensii? Explicațiile CNPP
Cancan.ro
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Ce se întâmplă doctore
Lucrurile pe care nu e bine să le dai din casă. Se spune că odată cu ele pleacă norocul și sporul
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Descopera.ro
O modificare subtilă a unghiilor poate fi un semn al unei boli ascunse
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă e nemulțumit de mâncarea de la restaurant
Descopera.ro
Evoluția ar putea să nu fie atât de aleatorie pe cât se credea, dezvăluie un nou studiu
Mediafax Italia
Un membru al Guvernului A PRIMIT UN GLONȚ într-un plic! Prima reacție a premierului de la Roma
Mediafax Spania
VESTE PROASTĂ pentru DACIA! Ce se întâmplă cu modelul Sandero?!
Răspunsul incredibil dat de chatbot-ul unei bănci din România unui client. Ce jignire a putut să-i aducă
21:42
Răspunsul incredibil dat de chatbot-ul unei bănci din România unui client. Ce jignire a putut să-i aducă
FLASH NEWS Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, apără Mercosur: „Este foarte bun pentru România”. „Nu am văzut niciun fermier care să protesteze”
21:28
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, apără Mercosur: „Este foarte bun pentru România”. „Nu am văzut niciun fermier care să protesteze”
FLASH NEWS Clasa cu predare în limba română din Orlivka, desființată după doar 4 zile, se redeschide. Consulatul General al României la Odesa: „Astăzi diplomația a învins”
21:27
Clasa cu predare în limba română din Orlivka, desființată după doar 4 zile, se redeschide. Consulatul General al României la Odesa: „Astăzi diplomația a învins”
ULTIMA ORĂ Siegfried Mureșan îi dă garanții lui Ilie Bolojan că nu-i va lua partidul dacă ajunge să conducă Guvernul. Ce promisiune i-a făcut premierul desemnat premierului demis
21:18
Siegfried Mureșan îi dă garanții lui Ilie Bolojan că nu-i va lua partidul dacă ajunge să conducă Guvernul. Ce promisiune i-a făcut premierul desemnat premierului demis
FLASH NEWS Decizia importantă, după întâlnirea dintre Nicușor Dan și Zelenski: România și Ucraina avansează proiectul de 200 de milioane de euro pentru drone
21:15
Decizia importantă, după întâlnirea dintre Nicușor Dan și Zelenski: România și Ucraina avansează proiectul de 200 de milioane de euro pentru drone
SCANDALOS Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan
21:07
Jurnalistele românce de la Bloomberg care amenință cu „junk” pentru a forța instalarea Guvernului Mureșan sunt aceleași care l-au promovat intens pe Bolojan. În 2025, Bolojan le declara, tot în Bloomberg, că România e aproape de faliment. Acum, cele două aplică aceeași rețetă pentru Siegfried Mureșan

Cele mai noi

Trimite acest link pe