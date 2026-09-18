Potrivit unui raport al serviciilor secrete, difuzat în cadrul armatei americane în primăvara acestui an, chiar în mijlocul războiului cu Iranul, SUA a fost pe punctul de a intercepta în forță o navă comercială chineză în Orientul Mijlociu doar pentru că inteligența artificială a dat greș în evaluarea informațiilor disponibile, relatează CNN.

Armata americană era pregătită de acțiune, cu planuri de interceptare a navei, potrivit unor surse familiarizate cu incidentul. Soldații erau pregătiți să urce la bordul navei chineze, în timp ce avioanele de vânătoare militare erau în aer.

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Chiar înainte ca militarii să demareze asaltul asupra navei, oficialii de rang înalt au solicitat o reverificare amănunțită a datelor de la bază și au ajuns la concluzia că un analist din cadrul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale ale SUA a folosit un instrument de tip chatbot pentru a analiza manifestul de încărcătură al navei chineze, iar acesta a identificat în mod eronat materialul pe care îl transporta nava.

Inteligența artificială a combinat date de pe internet cu informații clasificate și, din cauza unei erori de corelare, AI-ul a concluzionat în mod greșit că nava aflată sub pavilionul Chinei transporta componente destinate unui program de arme nucleare.

Deoarece documentul arăta extrem de profesionist și respecta toate tiparele oficiale în care liderii militari au încredere, raportul s-a răspândit rapid în rețeaua de comandă a armatei, iar ofițerii de rang înalt l-au luat de bun.

Raportul generat, potrivit unei surse din interiorul Pentagonului, a fost „complet fals”. Dar, de asemenea, „aproape a declanșat un război”, a precizat aceasta. Orice operațiune americană împotriva unei nave chineze ar fi putut risca să degenereze într-un conflict armat între cele două națiuni.

În armata Statelor Unite și în comunitățile de informații, oficialii fac eforturi tot mai mari pentru a integra inteligența artificială în aproape fiecare aspect al muncii lor, de la analiza volumelor uriașe de informații brute pe care SUA le colectează și selectarea țintelor pentru atacuri, până la aplicații mai banale, precum gestionarea bugetului. În luna ianuarie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a lansat „Strategia de accelerare a inteligenței artificiale” pentru Pentagon, în încercarea de a accelera utilizarea acestei tehnologii de către armată.

„Vom declanșa experimente, vom elimina barierele birocratice, ne vom concentra investițiile și vom demonstra abordarea de execuție necesară pentru a ne asigura că suntem lideri în domeniul inteligenței artificiale militare”, a declarat Hegseth în discursul care a anunțat această strategie.

Competiția pe plan internațional pune presiune pe analiști să producă și să disemineze informații mai rapid, ceea ce deschide calea spre greșeli. Oficiali din comunitatea de informații au avertizat că tinerii analiști, fiind „nativi digitali”, tind să aibă o încredere necritică în instrumentele AI. Unul dintre oficiali a declarat sugestiv: „AI-ul îți permite doar să ajungi mai repede la o idee proastă”.