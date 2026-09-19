Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 19 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jeremy Irons este un actor britanic de teatru, film și televiziune, cunoscut pentru vocea sa distinctivă și pentru interpretarea unor personaje foarte diferite. S-a născut pe 19 septembrie 1948, în Cowes, pe Insula Wight, Anglia. Încă din tinerețe, a fost atras de lumea teatrului. La începutul carierei, a jucat în numeroase spectacole, iar experiența acumulată pe scenă l-a ajutat ulterior să se remarce și în cinematografie. A apărut în numeroase producții de succes, printre care The Mission, Reversal of Fortune, Lolita și The Lion King. În The Lion King, el i-a oferit vocea personajului Scar. De asemenea, l-a interpretat pe Alfred Pennyworth în filmele despre Batman. În 1991, a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru rolul din Reversal of Fortune. Pe lângă actorie, este cunoscut și pentru activitatea sa de narator, vocea sa fiind considerată una dintre trăsăturile sale distinctive. Este căsătorit cu actrița Sinéad Cusack, iar fiul lor, Max Irons, este de asemenea actor. Prin numeroasele sale roluri și prin premiile obținute, Jeremy Irons și-a câștigat un loc important în cinematografia internațională.

Laurențiu Reghecampf este un fost fotbalist și antrenor român, cunoscut pentru activitatea sa din România și din străinătate. Născut pe 19 septembrie 1975, la Târgoviște, el şi-a început cariera ca fotbalist, evoluând pe postul de fundaş şi mijlocaș dreapta. A jucat la mai multe echipe din ţară, dar și în străinătate. După retragerea din activitatea de jucător, Reghecampf s-a dedicat antrenoratului. A devenit cunoscut în special datorită perioadei petrecute la Steaua București, cu care a câștigat campionatul României în sezonul 2012–2013 și Supercupa României. Sub conducerea sa, echipa a obținut şi rezultate importante în competițiile europene. A lucrat, de asemenea, în țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, acumulând experiență în fotbalul internațional. Laurențiu Reghecampf este apreciat pentru stilul său competitiv și pentru atenția acordată organizării echipei și pregătirii tactice.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1948: Jeremy Irons 🇬🇧🎬 A obținut Oscar pentru cel mai bun actor în 1991 (rolul lui Claus von Bülow din Reversal of Fortune, 1990). Este și unul dintre câștigătorii Triple Crown of Acting

🎂1969: Candy Dulfer 🇳🇱🎷 Lily was here (1990)

🎂1971: Sanaa Lathan 🇺🇸🎬 Blade (1998), Out of Time (2003), Alien vs. Predator (2004), The Perfect Guy (2015)

🎂1974: Victoria Silvstedt 🇸🇪💃🏼 fotomodel, actriță, cântăreață și prezentatoare

🎂1975: Laurențiu Reghecampf 🇷🇴⚽️

🎂1988: Katrina Bowden 🇺🇸🎬

🎂1989: Lorenza Izzo 🇨🇱🎬 Ballerina (2025), Once Upon a Time in Hollywood (2019), Knock Knock (2015)

Decese 🕯

🕯️1961: Lucia Sturza Bulandra 🇷🇴🎭 una dintre marile figuri ale scenei românești, de neuitat în roluri de compoziție din dramaturgia universală și națională, spirit organizatoric, talent pedagogic ce a format generații întregi de actori: Nicolae Baltățeanu, George Calboreanu, Nae Roman, Dina Cocea, Radu Beligan, Victor Rebengiuc

🕯️1973: Gram Parsons 🇺🇸🎸🎤(The Birds) Decedat la 26 de ani, alcool + morfină

🕯️1985: Italo Calvino 🇮🇹✒️ printre cei mai apreciați romancieri ai secolului XX

🕯️1990: Ioana Radu 🇷🇴🎤🏍️ cântăreață de muzică populară și romanțe și a doua femeie motociclist (autodeclarată) din România. Conducea o motocicletă BSA Blue Star din 1935. În 1947, cântă împreună cu Maria Tănase, Rodica Bujor, Ion Luican, Petre Gusti și Nicu Stoenescu, la sărbătorirea a 40 de ani de carieră a compozitorului Grigoraș Dinicu, la Ateneul Român. Într-un turneu, în 1961, pe șoseaua Orșova-Caransebeș, autobuzul care transporta artiștii a fost implicat într-un accident de circulație, a fost grav rănită la picioare, rămânând cu sechele pe viață. Se stinge din viață pe 19 septembrie 1990, într-o cumplită singurătate

🕯️1996: Ștefan Mihăilescu-Brăila 🇷🇴🎭🎬 Bachus din filmul Secretul lui Bachus (1984), realizat de regizorul Geo Saizescu, a fost ultimul mare rol al său

🕯️2010: Horia Șerbănescu 🇷🇴🎭 La vârsta de 5 ani este descoperit pe scena de la Cărăbuș de regizorul Paul Gusti care-l aduce la Teatrul Național în rolul dublu Statu-Palmă-Barbă-Cot din spectacolul Rodia de Aur. Spectacolul a fost primul de acest gen transmis la radio

🕯️2011: Johnny Răducanu 🇷🇴🎹 s-a născut într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste trei sute de ani, de pe timpul lăutarului Petrea „Crețul” Șolcan. S-a remarcat ca un talentat interpret de jazz la contrabas, încă de la 19 ani

🕯️2013: Hiroshi Yamauchi 🇯🇵🕹️ președinte Nintendo

🕯️2021: Jimmy Greaves 🇬🇧⚽️ al 5-lea cel mai bun marcator internațional din istoria Angliei, cu 44 de reușite, și jucătorul cu cele mai multe goluri marcate în prima divizie engleză (357). A fost de 6 ori golgheterul Premier League

Calendar 🗒️

🗒️1356: Bătălia de la Poitiers: Armata franceză suferă o grea înfrângere din partea celei engleze

🗒️1783: A fost ridicat în aer cel de-al doilea balon cu aer cald construit de frații Montgolfier, având la bord trei pasageri: o rață, un cocoș și o oaie. Aterizarea s-a produs fără probleme, demonstrând că și alte vietăți decât păsările pot suporta înălțimile

🗒️1863: În cadrul Războiului Civil American, armata confederată a oprit avansul unioniștilor în nord-vestul Georgiei în bătălia de pe Chickamauga

🗒️1870: Armata prusacă începe „Asediul Parisului”. Va dura 135 de zile

🗒️1934: Bruno Hauptmann este arestat pentru răpirea și uciderea copilului lui Charles Lindbergh

🗒️1941: Trupele germane cuceresc capitala ucraineană Kiev

🗒️1944: Finlanda și URSS au semnat la Moscova un armistițiu prin care au pus capăt războiului de continuare

🗒️1946: Se fondează Consiliul Europei în urma unui discurs ținut de Winston Churchill la Universitatea din Zürich

🗒️1946: Festivalul de Film de la Cannes se reia după o întrerupere de șapte ani în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

🗒️1982: Scott Fahlman postează pentru prima dată emoticoanele 🙂 și 🙁 într-un mesaj

🗒️1985: Un cutremur de 8,1 pe scara Richter lovește orașul Mexico. Peste 9.000 de oameni au decedat

🗒️1995: The Washington Post și The New York Times au publicat pentru prima oară Manifestul teroristului Ted Kaczynski

🗒️2022: Funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit au loc la Westminster Abbey