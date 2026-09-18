Donald Trump a anunțat vineri seara, printr-o postare pe pagina de socializare Truth Social, că interzice accesul unora dintre cele mai mari instituții media americane: CNN, MSNOW (care și-a schimbat recent numele din MSNBC) și Politico. Acest gest a stârnit dezbateri acerbe privind libertatea presei conform Primului Amendament din Constituția SUA.

Donald Trump a anunțat că interzice cu „efect imediat” accesul jurnaliștilor de la CNN, MSNOW (fostul MSNBC) și Politico la evenimentele oficiale de la Casa Albă și și-a motivat decizia pe fondul „știrilor false” și „minciunilor” pe care aceste publicații le publică despre administrația sa. Trump a avertizat, de asemenea, că „alte publicații” vor „urma exemplul”, dar nu a specificat care dintre ele.

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„Sunt mândru să anunț că, cu efect imediat, interzic de la Casa Albă Fake News CNN, MSNOW (care și-au schimbat recent numele din MSNBC din cauza lipsei de audiență și credibilitate!) și Politico (destinatarii unui abonament ilegal și ridicol de 8 milioane de dolari, un record istoric, direct de la guvernul Statelor Unite, sub Crooked Joe Biden, pentru a-i menține „în viață”. Mi se pare corupție!), ca urmare a „raportării” constante de ȘTIRI FALSE! Instituțiile media nu ar trebui să poată scrie sau raporta în mod constant FICȚIUNE și MINCIUNI atunci când relatează despre președintele Statelor Unite, administrația Trump sau Statele Unite ale Americii. Alte instituții media de știri false vor urma”, a scris președintele american pe Truth Social.

Această mișcare este cea mai recentă din eforturile continue ale lui Trump de a pedepsi marile publicații pentru relatările lor. Anterior, jurnaliștii de la The Associated Press (AP) au fost excluși de la anumite evenimente restrânse după ce agenția a refuzat să folosească denumirea modificată de Trump pentru Golful Mexic, pe care președintele american l-a redenumit în „Golful Americii”. La acel moment, AP a dat în judecată Casa Albă pentru această decizie.

Trump a intentat, de asemenea, acțiuni în justiție împotriva unor publicații precum BBC, New York Times și Wall Street Journal, după ce acestea au publicat rapoarte nefavorabile administrației sale. Plângerile împotriva Times și Journal au fost ulterior respinse.