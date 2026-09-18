Premierul desemnat Siegfried Mureșan a vorbit despre asemănările și deosebirile dintre el și premierul demis Ilie Bolojan, după ce a fost întrebat ce ar face diferit față de fostul șef al Guvernului. Mureșan afirmă că împărtășește cu Bolojan un sistem asemănător de valori, însă susține că au și obiceiuri diferite. Unul dintre aceste obiceiuri îl apropie, în schimb, de Nicușor Dan: niciunul dintre ei nu bea cafea.

Întrebat ce ar face diferit față de Ilie Bolojan, Mureșan a răspuns că au un sistem de valori asemănător, dar sunt persoane diferite.

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„Bun, acum nu suntem identici. Cred că suntem ceea ce privește sistemul de valori. Poate un pic și cei șapte ani de acasă, cred că suntem asemănători, dar evident suntem două persoane diferite. Nu vă așteptați să facă totul de exact ca domnul Ilie Bolojan, dumneavoastră, el bea cafea, eu nu beau cafea, deci există și diferențe între noi”, a declarat Mureșan, vineri, la Digi24.

Nicușor Dan: „Nu beau cafea din copilărie, am somnul mai agitat”

Șeful statului a mărturisit, la finalul lunii aprilie, că evită cafeaua încă din copilărie.

„Nu beau cafea din copilărie, am somnul mai agitat”, afirma președintele, atunci cănd a fost rugat să descrie cum arată o zi din activitatea sa.