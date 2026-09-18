Care a fost răspunsul dat de un chatbot al unei bănci din România, pentru un client. Reptrezentanții băncii au fost nevoiți să-și ceară scuze, după acest derapaj.

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Un incident neobișnuit a avut loc în timpul unei conversații dintre un client și asistentul virtual bazat pe inteligență artificială al unei bănci din România. Chatbot-ul, care este conceput pentru a răspunde întrebărilor clienților și pentru a-i direcționa către serviciile potrivite, a ajuns să folosească un apelativ jignitor după ce utilizatorul i-a spus că își pierde timpul în conversație.

Astfel, asistentul virtual, numit Lia, ar fi trebuit să ofere informații despre serviciile bancare și să faciliteze interacțiunea cu instituția financiară. Dar, în mod neașteptat, dialogul a luat o cu totul altă turnură.

Conversația dintre chatbot și clientul băncii a început cu întrebări referitoare la condițiile de utilizare ale unor servicii bancare. Lia i-a solicitat acestuia mai multe informații pentru a putea identifica soluția potrivită.

După mai multe mesaje, clientul băncii i-ar fi transmis că își pierde timpul discutând cu asistentul virtual. Iar răspunsul primit de la chatbot a fost pe un ton surprinzător.

„Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”, ar fi fost mesajul transmis de asistentul virtual.

Clientul a povestit că, după acest moment, situația i s-a părut atât de neobișnuită încât a început să râdă. Apoi, acesta a făcut publică discuția purtată cu chatbot-ul.

Cum explică banca răspunsul

Reprezentanții Libra Internet Bank, căci despre chatbotul său este vorba, au reacționat după apariția conversației în spațiul public.

Banca și-a cerut scuze și a spus că, în situații rare, sistemele de inteligență artificială pot reproduce anumite tipare de limbaj întâlnite în interacțiunile cu utilizatorii, desi există reguli menite să împiedice astfel de răspunsuri.

Conform reprezentanților instituției, chatbot-ul nu ar trebui să preia comportamentele nepotrivite ale persoanelor cu care interacționează.

„Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au transmis reprezentanții băncii, potrivit Realitatea.net.

Instituția financiară a mai spus că au fost introduse măsuri suplimentare pentru a preveni repetarea unor astfel de situații și și-a exprimat regretul pentru incident.