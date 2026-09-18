Papahagi îi ia apărarea lui Nicușor Dan: „E de vină pentru toate”

Adrian Papahagi a comentat reacțiile critice ale anumitor lideri politici, cu privire la decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pentru funcția de premier pe Siegfried Mureșan. Scriitorul a atras atenția asupra adevăraților responsabili pentru situația actuală, Partidul Național Liberal și USR, care au refuzat să voteze celelalte variante de premier. Papahagi a atras atenția și asupra modului în care valorile celor două formațiuni s-au distorsionat, de-a lungul timpului.

„Domnule, ce nervoși sunt toți pe Nicușor că l-a nominalizat ca premier pe cel propus de Bolojan! Nervoși erau și dacă nu-l nominaliza. Pe USR (creat de Nicușor), care în loc să fie un partid reformist și punct a luat-o pe uleiul woke-lgbt anticreștin și s-a plafonat, nu sunt supărați. Nicușor e de vină pentru toate. Când a propus o soluție rezonabilă la blocaj (Tomac), care îi lăsa și pe peneliști și pe useriști și pe pesediști să pretindă că sunt în opoziție deși erau la putere (ca majoritate care vota acel guvern), l-au refuzat. Dar că liberalii au făcut praf drepta românească nu sunt supărați?”, a afirmat Papahagi.

„Ilie Bolojan trebuia să înțeleagă ceva: Nicușor e șeful”

Scriitorul aduce în discuție faptul că Ilie Bolojan a acționat solitar, ci nu în tandem cu președintele Nicușor Dan, așa cum ar fi fost firesc pentru asigurarea unui echilibru în ceea ce privește conducerea României.

„Cei care-l consideră idiot pe Nicușor fiindcă nu e orator nu înțeleg nimic din adevărata inteligență analitică, iar acolo Nicușor e top. École Normale Supérieure e peste Institutul Politehnic Traian Vuia din Timișoara. Ilie Bolojan trebuia să înțeleagă ceva: Nicușor e șeful, nu el. Deci faci tandem cu șeful, cum a făcut Boc cu Băse. Ieși din rând, ești executat.

Nu există coabitare reușită între președinte și premier din tabere opuse. E mereu conflict. Cu șeful faci sau echipă, sau război. Acum, din păcate, e război. Așa e în politică”, a menționat Papahagi.

„De patru ori și-a schimbat poziția”

Papahagi amintește și de faptul că Bolojan și-a schimbat de mai multe ori poziția cu privire la viitoarea formulă de guvernare agreată de PNL, fapt pe care însuși Nicușor Dan i l-a reproșat premierului demis.

„De patru ori și-a schimbat poziția: să guverneze PSD și AUR, că ei au avut majoritate la moțiune; acceptăm tehnocrați, dar fără politici în eșaloanele 2-3-4-5-145 (bluff, că doar nu-și dădeau afară toată clientela); noi cu USR și UDMR avem mai multe voturi decât PSD, deci propunem Siegfried premier; dar poate hai, refacem rotativa. Ce vor de fapt?”, scrie Papahagi în postarea de pe social-media.

„S-a crezut mai deștept ca Nicușor și a calculat că-i dă șah cu Siegfried”

Modul în care Ilie Bolojan și-a construit o imagine de așa-zis „salvator” al României, cu ajutorul unei echipe de propagandă, este analizat, pe scurt, și de Adrian Papahagi, care consideră că premierul demis va suferi un eșec crunt, după ce Guvernul Mureșan va pica.

„Bolojan a devenit maximalist, s-a suit pe cai mari și a intrat în campanie de imagine non-stop. S-a crezut mai deștept ca Nicușor și a calculat că-i dă șah cu Siegfried. Ei uite că acum riscă să primească mat”, spune Papahagi.

„Bolojan a ieșit senator în Bihor cu câteva zeci de mii de voturi și Nicușor președinte de țară cu câteva milioane”

Papahagi menționează și faptul că Nicușor Dan a fost ales președintele României prin vot popular, în timp ce Bolojan este doar senator de Bihor.

„Mai ales că nu ești premier pe un vot popular; votul popular a fost anti PSD+PNL+UDMR și pentru Nicușor. Dacă la următoarele alegeri Bolojan și Fritz iau 50%, Nicușor nu mai contează și conduc ei țara. Până atunci, Bolojan a ieșit senator în Bihor cu câteva zeci de mii de voturi și Nicușor președinte de țară cu câteva milioane. Nicușor e singurul om politic care are un mandat acordat de peste 50% dintre participanții la vot. Până la următoarele alegeri, acel mandat rămâne valabil”, mai afirmă Papahagi.

Nicușor Dan l-a acuzat pe Ilie Bolojan că se opune formării unui Guvern: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”

Amintim că președintele Nicușor Dan a lăsat de înțeles, în repetate rânduri, că premierul demis Ilie Bolojan se opune formării unui Guvern cu puteri depline.

În luna iunie, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele României nu a negat, răspunzând diplomatic:

„Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.

La scurt timp după aceste declarații, șeful statului l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce premierul demis a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, însă acest lucru nu s-a dovedit în negocierile de la Cotroceni.

„Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a transmis Nicușor Dan pe rețelele de socializare.

Siegfried Mureșan a intervenit în dispută

Replica, la acel moment, a venit chiar de la Siegfried Mureșan:

„Partidul Național Liberal nu îl va susține – și nici nu a spus vreodată că îl va susține – pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru, cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD”.

Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi, 17 septembrie, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Propunerea a venit după 135 de zile de la demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură și după celelalte două desemnări – Eugen Tomac și Adrian Veștea – care au eșuat în încercarea de a forma noul Executiv cu puteri depline.

Pentru ca următorul Guvern să fie învestit de Parlament, Siegfried Mureșan – omul propus de aripa liberală condusă de Ilie Bolojan, alături de cei din USR – are nevoie de 233 de voturi din partea deputaților și senatorilor.