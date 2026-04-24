Sindicatele din Educație amenință cu proteste, noua lege a salarizării stârnește revoltă: ”Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice”

Federațiile sindicale din învățământul preuniversitar reacționează dur la proiectul noii legi a salarizării, acuzând Guvernul că ignoră angajamentele asumate și afectează grav sistemul educațional. Liderii sindicali avertizează că ar putea declanșa acțiuni de protest, relatează Mediafax.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” critică varianta actuală a legii salarizării unitare. Sindicaliștii susțin că a fost elaborată fără consultarea lor.

Nemulțumiri față de proiectul de lege

Sindicaliștii consideră că măsurile propuse reprezintă „o sfidare la adresa tuturor angajaților din învățământ”. Ei acuză totodată o încălcare gravă a legislației în vigoare și o lipsă de respect față de sistemul educațional.

Una dintre principalele critici vizează nerespectarea prevederilor din OUG 57/2023, care stabileau că salariul profesorului debutant trebuie raportat la salariul mediu brut pe economie. Potrivit sindicatelor, această obligație a fost abandonată complet.

„Coeficientul maxim pentru un profesor nu atinge nici măcar nivelul 3. Diferența dintre profesorii aflați la final de carieră și debutanți este complet anulată. Promisiuni călcate în picioare: Deși s-a agreat cu Banca Mondială ca salariul maxim din preuniversitar să fie egal cu cel al medicului specialist, proiectul actual aduce o diferență uriașă de 4300 de lei în defavoarea profesorilor!”, se arată în comunicatul comun.

Acuzații la adresa Guvernului și a președintelui

Reprezentanții federațiilor susțin că actualul Executiv își asumă măsuri care afectează direct educația și încalcă angajamente internaționale.

În același timp, aceștia îl critică și pe șeful statului: „Președintele Nicușor Dan alege tăcerea complice. Tăcerea sa este o declarație politică: copiii și profesorii nu se află pe agenda reală a statului! Întrebăm public clasa politică a României: Vreți un popor needucat? Vreți o țară din care oamenii capabili pleacă definitiv? Vă asumați distrugerea școlii publice?”

Sindicatele cer respectarea OUG nr. 57/2023, modificarea proiectului de lege și respectarea promisiunilor asumate anterior.

În lipsa unor schimbări, acestea anunță acțiuni mai dure:

„Avertizăm Guvernul, Președintele și partidele politice: Dacă veți continua să ignorați educația, vom intensifica protestele. Nu vom asista pasivi la distrugerea viitorului acestei țări.”

