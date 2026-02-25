Prima pagină » Actualitate » Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”

Profesorii și studenții îi cer demisia lui Nicușor Dan, la Cotroceni, în sunet de vuvuzele și tobe. “A uitat de noi și de promisiunile făcute”

Oana Zvobodă
25 feb. 2026, 12:05, Actualitate

Sindicatele din Educație organizează miercuri un protest la Palatul Cotroceni, pe fondul nemulțumirii profesorilor de măsurile bugetare, susținând că acestea afectează salariile și condițiile de muncă. Protestul se va desfășura între orele 12:00 și 13:30, în fața Palatul Cotroceni. Studenţii de la ANOSR se vor alătura protestului, nemulţumiţi de limitarea transportului gratuit, reducerea burselor şi bugetul alocat Educaţiei.

Update 13:13: Liderii din sindicate au intrat la Cotroceni.

Update 12:50: Protestatarii au început să scandeze ”Demisia” în fața Palatului Cotroceni.

Update 12:45: Un cadru didactic a venit din Bacău pentru a participa la protestul din fața Palatului Cotroceni: ”Am venit din Bacău aici, la domnul președinte, pentru că trebuie să medieze aceste probleme create de măsurile abuzive adoptate prin Legea 141/2025 de către Guvernul Bolojan. Creșterea numărului de elevi la clasă și majorarea normei didactice ne-au afectat grav. Un număr mai mare de elevi într-o clasă înseamnă mai puțin timp alocat fiecărui copil pentru a răspunde, pentru a participa activ la lecție, pentru a pune întrebări și pentru a înțelege materia.

Comasarea unităților de învățământ este o decizie la fel de greșită, luată doar pentru a face economii. În mod normal, aceste măsuri ar fi trebuit aplicate eșalonat și echitabil în întregul sistem bugetar. Nu avem nimic împotriva altor categorii sociale, însă din învățământ au fost tăiate cele mai multe posturi, iar acest lucru nu este normal.

Și noi avem familii, și noi avem copii. Suportăm, ca fiecare român, toate taxele și majorările de impozite adoptate prin legile anterioare, însă nu putem accepta ca educația să fie constant sacrificată. Domnul președinte a promis, încă din septembrie, cămedia, după două luni, impactul măsurilor asupra învățământului. Au trecut mai bine de patru luni și se pare că a uitat de noi. Nu avem ministru, nu avem buget. Ce faceți, domnule președinte? Sunteți bine?

Update 12:30: Profesorii și studenții scandează în fața Palatului Cotroceni ”Educați, nu tăiați”.

Update 12:20: Cadrele didactice, nemulțumite de promisiunile false ale președintelui Nicușor Dan:” Educația, la ora actuală, se confruntă cu probleme de toate tipurile, începând de la resursa umană până la cea materială. Nemulțumirile noastre au ajuns la limita răbdării și a înțelegerii. Noi, cei care facem educație, am ajuns să fim puși în această postură, care nu este confortabilă nici pentru noi, însă nu mai avem alte mijloace prin care să atragem atenția conducerii țării.

Inclusiv președintele Nicușor, care în campania sa spunea că își dorește un învățământ de calitate, cu profesori bine plătiți, pare că a uitat de noi și de promisiunile făcute. Ultima măsură, cea legată de doctorat, este pentru noi jignitoare și nu mai putem fi de acord cu aceste decizii care continuă să afecteze educația românească și viitorul acesteia”, a declarat unul dintre protestatari.

Update 12:10: Sergiu Covaci, reprezentatul studenților prezenți la protest, a transmis: ”Protestăm față de toate măsurile de austeritate care au fost emise anul anterior. Multe dintre ele au afectat și studenții. Vorbim despre transportul acestora, care a fost limitat doar pe ruta centru universitar–domiciliu, despre fondul de burse, care a fost redus cu aproximativ 52%, iar, prin urmare, aproximativ 44 de mii de studenți au rămas fără burse.

În această perioadă vedem că se propun scăderi ale cheltuielilor de personal în învățământ, lucru care, în definitiv, va genera creșteri de taxe. Multe universități au anunțat deja acest lucru, precum și o posibilă diminuare a bugetului Ministerului Educației, fapt cu care nu putem fi de acord, deoarece în ultimul an educația a plătit mai mult decât oricare alt domeniu”

Update 11:57:”Minister- fără ministru, Educație-fără buget, Domnule președinte, ce mai faceți?”

Update 11:55: Peste 200 de oameni s-au strâns deja în fața Palatului Cotroceni.

Știre inițială

Federaţiile sindicale din Educaţie, protest la Palatul Cotroceni

Acțunea este organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din ÎnvăţământFederaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret și Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 500 de persoane. Evenimentul are autorizație oficială.

Protestul are loc sub sloganul „Şcoală săracă – Ţară needucată” și vine ca urma la seria acțiunilor organizate de sindicatele din Educație în ultimele luni. Reprezentanții federațiilor sindicale au anunțat mobilizarea într-un mesaj comun adresat membrilor.

Din nou în stradă! Miercuri, 25 februarie, cele trei federaţii sindicale din învăţământ organizează o acţiune de protest”, au transmis organizațiile sindicale.

Sindicaliștii spun că protestul urmărește să atragă atenția asupra efectelor măsurilor bugetare adoptate de autorități asupra sistemului de învățământ. Potrivit organizatorilor, evenimentul își propune să semnaleze faptul că „salariaţii din educaţie nu sunt de acord cu măsurile politice pentru diminuarea deficitului bugetar adoptate în învăţământ, care influenţează salarizarea, condiţiile de muncă, statutul şi demnitatea profesiei didactice”.

Polițiștii și militarii au protestat în fața guvernului împotriva modificării Legii pensiilor militare: Toți românii l-ar vrea pe Bolojan la pușcărie

Protest extrem într-un studio de televiziune. Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct, ca protest la măsurile Guvernului Bolojan

