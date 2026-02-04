Prima pagină » Educație » Profesorii și studenții protestează sub geamul lui Bolojan, pe fond asurzitor de vuvuzele. „Nu ne tăia speranța!”/”Vrem grevă generală”

Profesorii și studenții protestează sub geamul lui Bolojan, pe fond asurzitor de vuvuzele. „Nu ne tăia speranța!”/”Vrem grevă generală”

Ruxandra Radulescu
04 feb. 2026, 08:34, Educație
Galerie Foto 25
Profesorii și studenții protestează sub geamul lui Bolojan, pe fond asurzitor de vuvuzele. “Mulți profesori și-au pierdut locurile de muncă"”

Profesorii și studenții protestează în fața Guvernului față de Legea Bolojan pentru Educație. Gândul va prezenta imagini de la manifestație, începând cu ora 12:00.

UPDATE: 13:30. Măsurile luate de Guvernul Bolojan au lăsat mai mulți profesori pe drumuri, fără loc de muncă și în imposibilitatea de a se angaja într-un alt domeniu din cauza vârstei.

„Am venit să ne apărăm locurile de muncă. Învățământul este îndoliat efectiv pentru că mulți dintre colegii noștri și-au pierdut locurile de muncă, s-au trezit peste noapte că nu mai cu ce să trăiască. Este trist că ei nu vin în teritoriu să vadă cum se chinuie elevii de 6 ani să parcurgă câte 6, 10, 20 de kilometri ca să ajungă la școală de centru și să învețe ce să învețe după o oră de navetă cu un microbuz, gândind că după 4 – 5 ore cât stă la școală mai are încă o oră de navetă. Ce eficiență are acel copil, cât mai poate el să învețe? Nu înțeleg de ce au început să lovească direct în educație prima dată.

Am colegă care a rămas fără nicio oră, deși este titulară, e aproape de pensie. Și totuși nu mai are unde să-și găsească un loc de muncă”, a afirmat o profesoară, prezentă la protest.

UPDATE: 13:00. Unul dintre profesorii pensionați prezenți la protestul din fața Guvernului a afirmat că nu este exclusă o grevă generală în educație.

„Învățământul a ieșit din nou în stradă pentru că guvernele, de-a lungul anilor, l-au privit ca pe ultima speță a economiei naționale, învățământul, care ar trebui să fie prioritate națională.

 

Din păcate, toate guvernele l-au tratat cu indiferență. De aceea se află astăzi în stradă și probabil că vor continua acțiunile, pentru că nu este normal, nu este admis ca învățământul să suporte greșelile guvernanților. Cine a greșit, să plătească.

Învățământul nu mai vrea, nu mai suportă și probabil colegii vor intra în generală spre sfârșitul anului școlar. De asemenea, pensiile au hotărât să le impoziteze, ceea ce este incredibil. Pensia este un drept. Cum îți permiți tu, Guvern al României, să-mi iei tu dreptul meu.

Am muncit 50 de ani, am contribuit pentru fondul de pensii și acum tu vii să-mi iei 20% din pensii. Învățământul s-a hotărât să nu mai suporte și mergem mai departe”, a declarat unul dintre profesorii pensionați, prezenți la protest.

UPDATE: 12:30. Manifestanții continuă să vină în fața Guvernului. Aceștia își strigă revolta în sunetul asurzitor al vuvuzelelor și au pancarte pe care scrie : „Nu ne tăia speranța” sau „Tăiați astăzi plângem mâine”.

UPDATE: Ora 12:00 Mai mulți protestatari, printre care sindicaliști, studenți și profesori, s-au strâns în fața Guvernului cu pancarte pentru a-și manifesta nemulțumirea față de Legea Educației propusă de Ilie Bolojan.

La protest și-au anunțat prezența membri ai Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federației Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru Haret” și ai Federației Naționale Sindicale (FNS) Alma Mater și se preconizează că vor participa aproximativ 2.000 de persoane.

Ce solicită protestatarii

Sindicatele cer prin acest protest abrogarea măsurilor luate prin „Legea Bolojan”, primul pachet de măsuri de austeritate promovat de Guvern. Concret, ei solicită Executivului condus de Ilie Bolojan următoarele:

  • „Revenirea la norma didactică pentru învățători, profesori, directori și inspectori, așa cum era în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023;
  • Revenirea la numărul de elevi în clase, așa cum era înainte de măsurile de austeritate;
  • Plata cu ora sa se facă la nivelul corespunzător studiilor și nu la nivel de muncitor necalificat;
  • Susținerea cu burse a elevilor și studenților, așa cum a fost în legea învățământului preuniversitar”.
  • Sindicaliștii susțin că aceste măsuri au dus la „degradarea calității actului educațional, la imposibilitatea reală de a lucra individualizat cu elevii, la creșterea riscului de eșec și abandon școlar și la dispariția unui număr semnificativ de posturi didactice ca urmare a reducerii numărului de clase/grupe”.

