Singurele 3 categorii de pensionari din România care vor primi pensii mai mari în 2026. Decizia este finală

Deși punctul de pensie și valoarea punctului de referință (VPR) sunt raportate ca fiind înghețate pentru majoritatea seniorilor, există excepții notabile, în rândul acestora. Mai exact, trei categorii de pensionari vor primi pensii mai mari începând cu anul 2026.

2026 anunță majorări în rândul pensiilor pentru 3 categorii de seniori

Cea mai importantă schimbare îi vizează pe pensionarii cu dizabilități, în special persoanele cu handicap vizual grav, grav și accentuat. Începând cu 1 ianuarie 2026, aceștia vor primi Indemnizația de Solidaritate, un drept nou introdus pentru a compensa faptul că pensiile lor nu au înregistrat majorări semnificative în urma recalculării aplicate în 2024. Această indemnizație vine ca o formă de sprijin suplimentar pentru categoriile considerate cele mai vulnerabile.

În cazul beneficiarilor de indemnizație de handicap, chiar dacă acest venit nu este încadrat juridic ca pensie, el se indexează anual la 1 martie. Pentru anul 2026, majorarea va fi corelată cu rata inflației din 2025, estimată în prezent între 9% și 10%, ceea ce va duce la o creștere corespunzătoare a sumelor primite.

Aceste trei categorii vor resimți o majorare a pensiilor/indemnizațiilor pentru anul următor, cu toate că valoarea punctului de referință și punctul de pensie apar ca fiind înghețate pentru majoritatea seniorilor în 2026.