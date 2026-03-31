Singurul oraș din România care a aparținut simultan de două state diferite, dar a funcționat ca o singură entitate urbană

Înainte de formarea României moderne, a existat un oraș care aparținea simultan de două state diferite. Prin mijlocul acestei localități trecea o stradă care împărțea urbea și era, practic, graniță comună.

Orașul în cauză este Focșani, un loc cu o istorie aparte în istoria României. Se poate spune că, aici, granițele politice nu au reușit să despartă o comunitate unită.

Două orașe, o singură comunitate

Până la Unirea Principatelor Române, realizată la 1859, nu exista un singur Focșani, ci două: Focșanii Munteni, aflați în Țara Românească, și Focșanii Moldoveni, aparținând Moldovei. Totuși, deși erau împărțiți administrativ, locuitorii se considerau parte din aceeași comunitate. Pentru ei, viața de zi cu zi se desfășura firesc, oamenii având rude, afaceri și legături de o parte și de alta a graniței.

Separarea oficială era, însă, cât se poate de reală. Orașul Focșani a fost dintotdeauna despărțit de râul Milcov, care pe atunci marca granița dintre cele două principate.

Trecerea dintr-o parte în alta nu era deloc simbolică și se făcea exact ca astăzi. Existau puncte de control, bariere și taxe vamale. Practic, localnicii trebuiau să plătească pentru a traversa orașul, chiar dacă mergeau până la bunici, în vizită, sau la un magazin aflat „dincolo”.

Situația s-a schimbat după alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al celor două principate. Una dintre primele măsuri simbolice și practice luate de făuritorul Micii Uniri a fost desființarea graniței de pe Milcov. Gestul lui a unit oficial cele două jumătăți ale orașului Focșani. De atunci, localitatea s-a transformat într-un simbol al fondării statului român modern.

Locul unde s-a construit România modernă

După 1859, orașul Focșani a căpătat o importanță politică majoră. Aici a funcționat Comisia Centrală, o instituție care pe atunci era responsabilă cu armonizarea legislației dintre Moldova și Țara Românească. Practic, pentru câțiva ani, Focșani a fost o „fabrică de legi”, având un rol atât de important încât, pentru o perioadă, era pe același plan cu marile centre politice ale vremii, București și Iași.

Povestea localității Focșani rămâne una unică în istoria României. Este singurul oraș care a aparținut simultan de două state diferite, dar a funcționat ca o singură entitate urbană. Deși granițele existau fizic și pe hartă, ele nu au putut fi impuse niciodată și în sufletele românilor de acolo.

