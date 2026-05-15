Bolojan îi mulțumește Ursulei von der Leyen pentru aprobarea cererii de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a mulțumit Ursulei von der Leyen pentru că România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru cererea de plată din PNRR în valoarea de 2,6 miliarde de euro. Oficialul subliniază că fondurile sunt necesare pentru continuarea investițiilor și pentru susținerea proiectelor aflate în derulare.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, șeful Executivului a transmis că cererea de plată din PNRR a fost aprobată și a subliniat că acest pas este unul important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

„Mă bucur că ieri Comisia Europeană a aprobat cererea de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene.

Mulțumesc doamnei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipei sale pentru acest rezultat, care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook. 

Potrivit informațiilor transmise de Ilie Bolojan, fondurile sunt necesare pentru continuarea investițiilor și pentru susținerea proiectelor aflate deja în derulare.

„Banii vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie, astfel încât să putem susține constructorii și beneficiarii proiectelor. Este important să nu pierdem fonduri europene, atât pe componenta de granturi, cât și pe cea de împrumuturi, acestea din urmă fiind disponibile în condiții mai avantajoase decât finanțarea de pe piață”.

România mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane

Premierul interimar a explicat că următoarele două săptămâni vor fi decisive pentru finalizarea reformelor și închhiderea negocierilor privind alte tranșe de finanțare din PNRR. Acesta a mai spus că România mai are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care nouă au impact major și presupun inclusiv modificări legislative importante.

„Urmează două săptămâni decisive pentru finalizarea reformelor și închiderea negocierilor. Avem peste 35 de jaloane de îndeplinit, dintre care nouă cu impact major, inclusiv modificări legislative importante. Fiecare proiect adoptat înseamnă un jalon îndeplinit. Pentru fiecare, România primește peste 700 milioane de euro. Totalul acestor sume se ridică la 7,5 miliarde de euro. O miză importantă pentru finanțarea investițiilor”.

„Prioritatea noastră rămâne accelerarea reformelor”

De asemenea, oficialul a mai spus că, în contextul intermiatului, Executivul nu mai poate adopta ordonanțe, motiv pentru care proiectele necesare vor fi trimise în Parlament.

„Nemaiputând adopta ordonanțe, am decis să depunem în Parlament proiectele, să informăm toate partidele și să cerem adoptarea în regim de urgență. Unele proiecte sunt deja avansate, precum utilizarea terenurilor degradate pentru investiții în energie regenerabilă și digitalizarea cercetării, iar altele, precum reforma în domeniul apelor, decarbonizarea și salarizarea, sunt în etapă finală de negociere”.

În finalul postării, Bolojan a subliniat că „și în condițiile de interimat”, prioritatea rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României

„Și în condițiile de interimat, prioritatea noastră rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României”.

