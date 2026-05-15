Ion Cristoiu: Nicușor Dan tărăgănează desemnarea unui premier, pentru ca Guvernul interimar USR să rămână mult și bine

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție numirea unui nou premier de către Nicușor Dan.

„Într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a criticat tărăgănarea de către Nicușor Dan a desemnării unui premier pentru formarea noului Guvern. Nu stupefiați, pentru că știm deja lentoarea cu care Nicușor Dan acționează ca președinte. Asistăm la o tărăgănare dinadins a instalării unui Guvern. De abia luni au loc consultările oficiale.

Ele se anunță de pe acum un eșec deoarece Nicușor Dan zilele trecute a anunțat o chestiune stranie pentru democrația din România, și anume că el nu desemnează pe cineva pentru a fi premier. Deci, repet, nu este vorba de desemnarea unei premier, ci de desemnarea unei persoane care să facă o majoritate și, evident, Guvernul. Dacă persoana respectivă nu reușește în termen de 10 zile să facă majoritatea, atunci el depune mandatul. Așadar, desemnarea unei premier este un moment crucial în rezolvarea crizei politice provocate de căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură”, a spus publicistul.

„De ce tărăgănează din adins?”

„În momentul în care a desemnat o persoană să facă guvernul, se întâmplă ceva și nu este exclus, contrar aparențelor, persoana respectivă chiar să poată forma o majoritate având această autoritate, mandatul că este desemnat premier. Nicușor Dan, repet, punând capăt unei tradiții democratice post-decempriste a anunțat că nu va desemna un premier decât în momentul în care vine cineva cu un acord scris între partidele politice din Parlament care să-i garanteze majoritatea.

Având în vedere că nici PSD, nici PNL nu pot propune un premier care să aducă o personalitate, un acord scris înainte de a fi desemnat, e limpede că singura majoritate de obținut printr-un acord scris este celebra și răposata coaliția partidelor proocidentale. Însă, din câte se vede, o decizie a conducerii colective a PNL chiar de ziua moțiunii de cenzură interzice PNL să facă o coaliție cu PSD”, a continuat Ion Cristoiu.

„Așadar, acea coaliție a partidelor așa-zis prooccidentale este practic imposibilă. În aceste condiții, rezolvarea crizei politice și instalarea unui nou guvern care înseamnă și sfârșitul guvernului interimar, toate acestea par mai depărtate ca niciodată. Și această această situație își are cauza, în exclusivitate, Nicușor Dan, care, după părerea mea, tărăgănează dinadins. De ce tărăgănează din adins?

Pentru că noi avem un guvern interimar, cel care a rămas după moțiunea de cenzură, de un fel aparte. Au mai fost și alte guverne interimare care au rămas o săptămână, două-trei după moțiunea de cenzură. Numai că e vorba de guverne ale puterii anterioare. În cazul de față avem de-a face cu un guvern USR, un partid cu 10% care conduce România, deoarece după retragerea sprijinului politic, PSD și-a retras nu numai miniștri, ci și secretarii de stat și prefecții din toate funcțiile publice”, a adăugat publicistul.

„Ilie Bolojan are de gând să stea mult și bine”

„Așadar, plecând PSD în opoziție, la guvernare au rămas PNL și USR. Dar având în vedere că USR-ul a capturat PNL-ul și numirile pe care le-a făcut de interimar Ilie Bolojan avem de-a face cu un guvern USR. Acestui guvern nu i se poate pune capăt decât prin instalarea unui nou guvern. Această instalare este tărăgănată dinadins de către Nicușor Dan și în felul acesta, așa cum am aflat ieri, Ilie Bolojan are de gând să stea mult și bine.

Nu mai e sub presiunea PNRR-ului, deoarece Ilie Bolojan a anunțat ieri că va face o șmecherie, pentru legile respective vor fi membri ai guvernului parlamentari care vor propune. Deci, Ilie Bolojan a anunțat ieri că va sta ca guvern interimar mult și bine, poate chiar până la alegerile din 2028. Și în felul acesta, prin tărăgănarea dinadins din partea lui Nicușor Dan, România va avea până la alegeri un guvern în exclusivitate USR-ist”, a conchis Ion Cristoiu.

