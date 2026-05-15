Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Nicușor Dan tărăgănează desemnarea unui premier, pentru ca Guvernul interimar USR să rămână mult și bine

Ion Cristoiu: Nicușor Dan tărăgănează desemnarea unui premier, pentru ca Guvernul interimar USR să rămână mult și bine

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție numirea unui nou premier de către Nicușor Dan.

„Într-o intervenție la B1 TV, Traian Băsescu a criticat tărăgănarea de către Nicușor Dan a desemnării unui premier pentru formarea noului Guvern. Nu stupefiați, pentru că știm deja lentoarea cu care Nicușor Dan acționează ca președinte. Asistăm la o tărăgănare dinadins a instalării unui Guvern. De abia luni au loc consultările oficiale.

Ele se anunță de pe acum un eșec deoarece Nicușor Dan zilele trecute a anunțat o chestiune stranie pentru democrația din România, și anume că el nu desemnează pe cineva pentru a fi premier. Deci, repet, nu este vorba de desemnarea unei premier, ci de desemnarea unei persoane care să facă o majoritate și, evident, Guvernul. Dacă persoana respectivă nu reușește în termen de 10 zile să facă majoritatea, atunci el depune mandatul. Așadar, desemnarea unei premier este un moment crucial în rezolvarea crizei politice provocate de căderea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură”, a spus publicistul.

Ion Cristoiu Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan

Ion Cristoiu Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan

„De ce tărăgănează din adins?”

„În momentul în care a desemnat o persoană să facă guvernul, se întâmplă ceva și nu este exclus, contrar aparențelor, persoana respectivă chiar să poată forma o majoritate având această autoritate, mandatul că este desemnat premier. Nicușor Dan, repet, punând capăt unei tradiții democratice post-decempriste a anunțat că nu va desemna un premier decât în momentul în care vine cineva cu un acord scris între partidele politice din Parlament care să-i garanteze majoritatea.

Având în vedere că nici PSD, nici PNL nu pot propune un premier care să aducă o personalitate, un acord scris înainte de a fi desemnat, e limpede că singura majoritate de obținut printr-un acord scris este celebra și răposata coaliția partidelor proocidentale. Însă, din câte se vede, o decizie a conducerii colective a PNL chiar de ziua moțiunii de cenzură interzice PNL să facă o coaliție cu PSD”, a continuat Ion Cristoiu.

„Așadar, acea coaliție a partidelor așa-zis prooccidentale este practic imposibilă. În aceste condiții, rezolvarea crizei politice și instalarea unui nou guvern care înseamnă și sfârșitul guvernului interimar, toate acestea par mai depărtate ca niciodată. Și această această situație își are cauza, în exclusivitate, Nicușor Dan, care, după părerea mea, tărăgănează dinadins. De ce tărăgănează din adins?

Pentru că noi avem un guvern interimar, cel care a rămas după moțiunea de cenzură, de un fel aparte. Au mai fost și alte guverne interimare care au rămas o săptămână, două-trei după moțiunea de cenzură. Numai că e vorba de guverne ale puterii anterioare. În cazul de față avem de-a face cu un guvern USR, un partid cu 10% care conduce România, deoarece după retragerea sprijinului politic, PSD și-a retras nu numai miniștri, ci și secretarii de stat și prefecții din toate funcțiile publice”, a adăugat publicistul.

„Ilie Bolojan are de gând să stea mult și bine”

„Așadar, plecând PSD în opoziție, la guvernare au rămas PNL și USR. Dar având în vedere că USR-ul a capturat PNL-ul și numirile pe care le-a făcut de interimar Ilie Bolojan avem de-a face cu un guvern USR. Acestui guvern nu i se poate pune capăt decât prin instalarea unui nou guvern. Această instalare este tărăgănată dinadins de către Nicușor Dan și în felul acesta, așa cum am aflat ieri, Ilie Bolojan are de gând să stea mult și bine.

Nu mai e sub presiunea PNRR-ului, deoarece Ilie Bolojan a anunțat ieri că va face o șmecherie, pentru legile respective vor fi membri ai guvernului parlamentari care vor propune. Deci, Ilie Bolojan a anunțat ieri că va sta ca guvern interimar mult și bine, poate chiar până la alegerile din 2028. Și în felul acesta, prin tărăgănarea dinadins din partea lui Nicușor Dan, România va avea până la alegeri un guvern în exclusivitate USR-ist”, a conchis Ion Cristoiu.

Recomandarea autorului:

Ion Cristoiu: A primit ordin reprezentantul american la B9, subsecretarul de stat, DiNanno, să pară că nici n-a fost?

Ion Cristoiu: Nu mă interesează Summitul B9. Mă interesează în schimb Raportul INS despre dezastrul economic

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: A primit ordin reprezentantul american la B9, subsecretarul de stat, DiNanno, să pară că nici n-a fost?
10:43, 14 May 2026
Ion Cristoiu: A primit ordin reprezentantul american la B9, subsecretarul de stat, DiNanno, să pară că nici n-a fost?
VIDEO Ion Cristoiu: Nu mă interesează Summitul B9. Mă interesează în schimb Raportul INS despre dezastrul economic
11:33, 13 May 2026
Ion Cristoiu: Nu mă interesează Summitul B9. Mă interesează în schimb Raportul INS despre dezastrul economic
VIDEO Ion Cristoiu: Speriat c-a supărat-o pe Boieroaica de la Bruxelles cu Discursul din 9 mai, vizitiul Nicușor Dan îi pupă urmele de la picioare
11:10, 12 May 2026
Ion Cristoiu: Speriat c-a supărat-o pe Boieroaica de la Bruxelles cu Discursul din 9 mai, vizitiul Nicușor Dan îi pupă urmele de la picioare
VIDEO Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
12:14, 11 May 2026
Ion Cristoiu: Dedesubturile atacului lansat de Codruța Kovesi împotriva lui Nicușor Dan
VIDEO Ion Cristoiu: Prin Planul în 10 puncte, AUR se aliază cu PNL-USR în Bătălia pentru Reformarea instituțiilor publice
11:23, 10 May 2026
Ion Cristoiu: Prin Planul în 10 puncte, AUR se aliază cu PNL-USR în Bătălia pentru Reformarea instituțiilor publice
VIDEO Ion Cristoiu – Eveniment: De Ziua Europei, Nicușor Dan sparge tradiția mesajelor burdușite de clișee
11:35, 09 May 2026
Ion Cristoiu – Eveniment: De Ziua Europei, Nicușor Dan sparge tradiția mesajelor burdușite de clișee
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului

Cele mai noi

Trimite acest link pe