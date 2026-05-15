Prima pagină » Știri externe » Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1994 care a ucis 4 cetățeni americani

Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1994 care a ucis 4 cetățeni americani

Trump vrea arestarea fostului președinte al Cubei, în vârstă de 94 de ani, pentru incidentul aviatic din 1994 care a ucis 4 cetățeni americani
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

SUA intenționează să-l aducă în fața justiției pe Raúl Castro, fostul președinte al Cubei în vârstă de 94 de ani, și pe fratele său, Fidel, legat de doborârea avioanelor din urmă cu 30 de ani, conform unor oficiali americani familiarizați cu situația, potrivit CBS News.

Se așteaptă ca potențialul act de acuzare, care trebuie aprobat de un mare juriu, să se concentreze pe tragicul incident din 1996, când avioanele operate de grupul umanitar Brothers to the Rescue din Cuba au fost doborâte, provocând moartea a 4 cetățeni americani.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Justiție a refuzat să comenteze.

Trump, presiuni asupra Cubei

Planul survine pe fondul presiunilor SUA asupra guvernului cubanez. Administrația Trump a amenințat cu impunerea unor tarife pentru țările care exportă petrol către Cuba, provocând penurii de energie din cauza întreruperilor în transportul acestuia. Trump a cerut reforme majore și o „preluare amiabilă” a Cubei.

Cum a încercat CIA să-l asasineze pe Raul Castro, în 1960!

Cum a încercat CIA să-l asasineze pe Raul Castro, în 1960! Povestea pilotului care a primit 10.000 de dolari să „aranjeze un accident aviatic” / Sursa FOTO: wikimedia.org

Presiunea asupra Cubei a început să crească în ianuarie, după ce armata americană l-a înlăturat de la putere pe liderul venezuelean Nicolás Maduro și l-a transportat cu avionul la New York pentru a se confrunta cu acuzații de trafic de droguri. Venezuela era un partener cheie al Cubei înainte de operațiune.

Raúl Castro și-a încheiat oficial mandatul de lider al Partidului Comunist din Cuba în 2021, însă rămâne una dintre cele mai influente figuri din țară. Nepotul său, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, cunoscut și ca „Raulito”, este perceput atât ca un reprezentant al bătrânului lider de 94 de ani, cât și ca un punct esențial de legătură între SUA și Cuba.

„Cuba face schimbări fundamentale”

Directorul CIA, John Ratcliffe, s-a întâlnit cu tânărul Castro joi, în urma unei vizite anterioare în SUA luna trecută. Ratcliffe a transmis personal mesajul președintelui Trump, conform căruia SUA sunt „pregătite să se implice serios în problemele economice și de securitate, dar numai dacă Cuba face schimbări fundamentale”, a declarat un oficial CIA.

Acesta a adăugat că Cuba „nu mai poate fi un refugiu sigur pentru adversarii din emisfera vestică”.

Procurorul federal șef din Miami a condus, în urmă cu câteva luni, o nouă inițiativă care viza liderii comuniști cubanezi. Această inițiativă, care implică forțele de ordine federale și locale și Departamentul Trezoreriei SUA, urmărește penalizarea unor infracțiuni economice, droguri, infracțiuni violente și încălcări ale legii legate de imigrație, concentrându-se pe persoanele din conducerea Partidului Comunist, a relatat anterior CBS News.

Incidentul din februarie 1996

Incidentul care ar putea duce în cele din urmă la inculparea lui Castro datează din februarie 1996, când două avioane Cessna operate de Brothers to the Rescue, un grup de exil care căuta cubanezi care încercau să fugă de pe insulă pe plute, au fost doborâte de un avion de vânătoare cubanez MiG-29, ucigând patru persoane.

Un raport al Organizației Statelor Americane a constatat că avioanele au fost doborâte în afara spațiului aerian cubanez. El a afirmat că Cuba a încălcat dreptul internațional prin tragere fără avertisment și fără a prezenta dovezi că acțiunea era necesară.

Incidentul a generat indignare pe atunci, președintele Bill Clinton condamnându-l „în cei mai duri termeni”. Oficiali cubanezi au afirmat că atacul a fost legitim, susținând că grupul a violat spațiul aerian cubanez și a încercat să distrugă infrastructura prin acte de sabotaj.

Fidel Castro i-a declarat prezentatorului emisiunii „CBS Evening News”, Dan Rather, că armata cubaneză acționa conform „ordinelor sale generale” de a opri avioanele care invadau țara. În momentul atacului armat din cadrul organizației Brothers to the Rescue, Fidel ,care a murit în 2016, era liderul țării, iar Raúl conducea forțele armate.

Gerardo Hernandez, condamnat pentru omor

O persoană, Gerardo Hernandez, a fost condamnată în SUA pentru conspirație la omor în legătură cu atacul armat, după ce procurorii federali au susținut că făcea parte dintr-o rețea de spionaj care încerca să transmită informații despre Brothers to the Rescue către serviciul de informații cubanez. El a fost condamnat la închisoare pe viață, dar a fost trimis în Cuba în cadrul unui schimb de prizonieri din 2014.

„Să-i lăsăm să se descurce”

La începutul acestui an, procurorul general al Floridei a declarat într-o conferință de presă din martie că redeschide o anchetă de stat închisă privind același incident aviatic din 1996. Senatorul republican din Florida, Rick Scott, și alți legislatori din Florida au cerut recent Departamentului de Justiție să-l acuze pe Castro și să-l aducă în fața justiției din Statele Unite.

Într-o postare pe rețelele de socializare, joi seara, ca răspuns la raportul CBS News, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a scris: „Să-i lăsăm să se descurce, a durat mult!”.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
13:59
Putin merge la Beijing pe 20 mai, la câteva zile după summitul Xi – Trump. China încearcă să țină echilibrul între marile puteri
FLASH NEWS Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA
11:50
Șeful CIA, în vizită crucială în Cuba pentru negocieri secrete cu regimul comunist de la Havana, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu SUA
RĂZBOI Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
11:12
Atac masiv cu drone asupra Moscovei și Crimeei. Incendiu uriaș la rafinăria din Riazan, una dintre instalațiile energetice cheie ale Rusiei
TRAGEDIE Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
10:28
Tragedie aviatică în SUA: un avion medical s-a prăbușit în munții din New Mexico. Patru oameni au murit
FLASH NEWS Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”
10:04
Trump susține de la Beijing că vrea să dețină controlul asupra uraniului Iranului: „M-aș simți mai bine dacă l-aș avea”
ANALIZA de 10 Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
10:00
Linia de Apărare Baltică, punct nevralgic în „portofoliul” NATO. Lituania, Letonia și Estonia, prinse între două focuri
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Intervenții in dosare și presiuni cu anchete penale. Cum ar fi abuzat procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță de funcțiile lor
Cancan.ro
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
De ce și-au pus greii PSD „sechestru” pe nume. Mutarea bizară de la OSIM
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Click
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: 'Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică'
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Scanările cerebrale dezvăluie o diferență șocantă între psihopați și oamenii normali
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
14:45
Ilie Bolojan o apără pe Oana Gheorghiu în scandalul “mailurilor exploratorii” dezvăluit de Gândul: nu consider că a făcut ceva ilegal sau imoral. Bolojan le ia apărarea și nemților de la Schwarz
FLASH NEWS Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
14:24
Peiu confirmă că AUR îl ia în calcul pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Anunțul senatorului
SPORT Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
13:55
Camelia Voinea a fost suspendată de Federația Română de Gimnstică. Ce acuzații i se aduc
NEWS ALERT Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
13:54
Călin Georgescu deplânge moartea lui George Mocanu: „S-a stins din viață încă un mare patriot român”
FLASH NEWS Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
13:45
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan pe cine ar arunca din barcă dintre Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Ce răspuns a dat șeful statului
VIDEO Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”
13:40
Nicușor Dan, după primele date oficiale despre evoluția economiei: „România are perspective economice bune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe