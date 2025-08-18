Prima pagină » Actualitate » Smochinele din Buzău s-au COPT și sunt bune de consumat. Vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete, culese direct din pomi

18 aug. 2025, 18:46, Actualitate
FOTO - Captură video

Primele smochine românești s-au copt, în această vară, într-o livadă situată lângă Buzău, iar vizitatorii sunt invitați să guste fructele proaspete culese direct din pomi.

Accesul este gratuit, iar plata se face doar pentru fructele pe care le iau acasă, la prețul de 30 de lei pe kilogram – cu 5 lei mai mult decât anul trecut, dar încă la jumătate față de prețul din supermarket, informează Știrile Kanal D.

Smochinele buzoiene au ajuns la maturitate mai târziu decât în anii precedenți, din cauza frigului din primăvară, dar așteptarea a meritat, după cum spun primii vizitatori ai livezii exotice.

Fructele coapte sunt moi la pipăit și se rup ușor, prin răsucire, unele având codiță, altele nu. Smochinele sunt foarte curate și se consumă cu tot cu coajă.

Pe măsură ce se coc, ele își schimbă culoarea de la verde-gălbui la maroniu, iar în interior, smochinele sunt dulci și gustoase, perfecte pentru consum proaspăt, dar și pentru prepararea de conserve aromate, precum dulceața, care poate fi făcută ușor chiar și de începători.

FOTO – Captură video: Știrile Kanal D

