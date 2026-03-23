Elena Ailuţoaei
Galerie Foto 8

Fermierii trec la diminuarea consumului de combustibil. Pe fondul scumpirilor accelarate la carburanþi care se folosesc în toate activitățile agricole de la semănat până la recoltat, la Călărași și Dăbuleni, în patria pepenilor producătorii își pun panouri fotovoltaice și trec pe pompe electrice.

În campurile nisipoase a început deja plantarea pepenilor la tunel pentru a se asigura că vor avea producție timpurie. Demersul staÿiunii de Cercetare din zonă de a face din pepenii de Dăbuleni, produs cu indicație geografică, i-a incurajat pe fermieri să crească suprafețele cultivate.

George Moraru cultivă două hectare cu pepeni în Călărași. Si-a facut calcule anul acesta și a gasit o soluție pentru a renunța la motorină și benzină, panourile solare.

„Am investit 7000 de euro în aceste panouri. Nu mai putem face față cheltuielilor cu motorina și benzină și am găsit această soluție„, spune fermierul.

Soluția este una de urmat și pentru alți fermieri care spun că nu vor putea duce la capăt afacerea cu pepeni din cauza costurilor mari.

Din datele Directiei Agricole, in 2025 a crescut suprafata de la 2487 hectare de la 2425 hectare cat au avut in 2024. Practic cu 61 de hectare la pepenii verzi, iar la pepenii galbeni cu 19 hectare de la 468 hectare in 2024 la 487 in 2026.

Cele mai noi

Trimite acest link pe