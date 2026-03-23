Prețurile carburanților din România continuă să crească. Motorina standard a depășit pragul de 10 lei/l în unele stații. Cât costă litrul de benzină

Prețurile carburanților continuă să crească în benzinăriile din România, pe fondul instabilității generate de răboiul din Iran și al riscurilor din zona Strâmtorii Ormuz. Luni, litrul de benzină standard a ajuns în jur de 9,26 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la valori de 9,99 lei și chiar peste 10 lei pe litru în unele stații.

Șoferii plătesc din ce în ce mai mult la pompă, iar diferența se vede de la o zi la alta. După mai multe zile consecutive de scumpiri, piața carburanților s-a stabilizat la un nivel ridicat, cu prețuri identice în aproape toate benzinăriile. În doar câteva săptămâni, creșterile au fost de până la 2 lei pe litru, iar România a ajuns pintre cele mai scumpe piețe din regiune și este depășită în acest moment doar de Grecia și Albania.

În stațiile OMV din Capitală, motorina premium a ajuns la aproxmiativ 10,53 lei/l, în timp ce benzina premium a urcat până la 9,99 lei/l. În cazul sortimentelor clasice, motorina a ajuns la 9,97 lei/l, iar benzia a trecut peste pragul de 9 lei cu 0,26 lei. În benzinăriile Petrom, benzina standard avea un preț de 9,14-9,15 lei/litru, la benzinăriile MOL prețul oscila între 9,19 și 9,24 lei, iar la Rompetrol varia între 9,16 lei și 9,21 lei/litru, conform datelor centralizate de platforma peco-online.

Cât trebuie să plătească șoferii pentru un plin

Deși diferențele dintre benzinării sunt minime, pentru șoferi impactul rămâne semnificativ. Un plin de 50 de litri de benzină ajunge la aproximativ 460 de lei, în timp ce pentru un plin de motorină șoferii trebuie să scoată din buzunare aproximativ 490 de lei.

Guvernul Bolojan nu a luat nicio măsură

În cazul țării noastre, Guvernul promite soluţii, dar până acum nu s-a facut nimic concret. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că a discutat cu miniștrii Finanțelor și Energiei și cu reprezentanții altor instituții în legătură cu măsurile privind prețurile carburanților. Consultările de urgență pentru găsirea unor soluții sunt realuate astăzi de premierul României.

