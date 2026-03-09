Prima pagină » Actualitate » Sondaj INSCOP. AUR rămâne pe primul loc. Ce scoruri au partidele din Coaliția de guvernare

Sondaj INSCOP. AUR rămâne pe primul loc. Ce scoruri au partidele din Coaliția de guvernare

INSCOP a prezentat datele sondajului realizat în perioada 2-6 martie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. AUR rămâne primul partid în intențiile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare și ar lua mai multe voturi decât reușesc să adune împreună social-democrații și liberalii, arată datele celui mai recent sondaj INSCOP Researsch, publicat luni. 

Rezultatul este raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot, adică 73,5% din totalul celor care au răspuns.

  • AUR38% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.9% în ianuarie 2026, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 1% în mai 2025).
  • PSD: 2% cu PSD (față de 18.2% în ianuarie 2026, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).
  • PNL: 5% cu PNL (față de 13.5% în ianuarie 2026, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).
  • USR: 4% cu USR (față de 11.7% în ianuarie 2026, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).
  • UDMR: pentru UDMR ar vota 4% din alegători (față de 4.9% în ianuarie 2026, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).
  • SENS: pentru SENS – 3.6% (față de 4% în ianuarie 2026, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).
  • SOS Româniapentru SOS Romania – 3% (față de 2.8% în ianuarie 2026, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).
  • POT: pentru POT ar vota 3% dintre alegători (față de 5% în ianuarie 2026, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025).
  • Alt partid: 6% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.1% în ianuarie 2026, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)
  • Independent: 4% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 2% în ianuarie 2026, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

Sursa: INSCOP Research

AUR se menține în topul preferințelor, dar scade sub 40%

Sondajul, realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, arată că AUR ar fi votat de 38% dintre alegători, în scădere față de 40,9% în ianuarie 2026. De asemenea, scorul la care este cotat partidul în martie este același pe care îl înregistra și în noiembrie anul trecut în sondajele Inscop.

„AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

