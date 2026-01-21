INSCOP a dat publicităţii cel mai nou rezultat al sondajului, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe un eşantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13.5% cu PNL, iar 11.7% cu USR, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri.

Rezultatul este raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot, adică 72% din totalul celor care au răspuns.

40.9% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

18.2% cu PSD (față de 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025).

13.5% cu PNL (față de 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

11.7% cu USR (față de 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025).

Pentru UDMR ar vota 4.9% din alegători (față de 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

Însă, există şi opţiuni pentru alte partide care nu se află la guvernare.

Pentru SENS – 3.4% (față de 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

Pentru POT ar vota 1.5% dintre alegători (față de 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025)

Pentru SOS Romania – 2.8% (față de 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025).

1.1% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

2% își exprimă preferința pentru un independent (1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025).

AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după ce anul trecut a scăzut la 38%. Ultimele 9 luni arată o stabilizare a încrederii pentru toate formaţiunile politice.

” Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un statu-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Metoda de cercetare folosită a fost aceea a interviului telefonic. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

