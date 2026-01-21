INSCOP a dat publicităţii cel mai nou rezultat al sondajului, realizat în perioada 12-15 ianuarie 2026, pe un eşantion de 1.100 de persoane cu grad de încredere de 95%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40.9% dintre alegători ar vota cu AUR, 18.2% cu PSD, 13.5% cu PNL, iar 11.7% cu USR, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP Research, publicat miercuri.
Rezultatul este raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot, adică 72% din totalul celor care au răspuns.
Însă, există şi opţiuni pentru alte partide care nu se află la guvernare.
AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după ce anul trecut a scăzut la 38%. Ultimele 9 luni arată o stabilizare a încrederii pentru toate formaţiunile politice.
” Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un statu-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.
Metoda de cercetare folosită a fost aceea a interviului telefonic. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
