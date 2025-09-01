Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu dă alarma pe piața cripto. Crește impozitul pe criptomonede

Sorin Grindeanu dă alarma pe piața cripto. Crește impozitul pe criptomonede

01 sept. 2025, 16:51, Actualitate
Sorin Grindeanu dă alarma pe piața cripto. Crește impozitul pe criptomonede
Președintele PSD anunță creșterea impozitului cripto.

Măsurile de austeritate incluse în Pachetul 2, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, sunt taxate de PSD. Social-democrații au declarat luni, prin vocea președintelui interimar Sorin Grindeanu, că partidul pe care îl reprezintă se opune mai multor măsuri din Pachetul 2 de măsuri, pledând pentru menținerea impozitului pe cifra de afaceri la nivelul multinaționalelor. De asemenea, liderul PSD a anunțat că impozitul pe tranzacțiile cu criptomonede va crește substanțial. 

Luni după-amiază, președintele PSD Sorin Grindeanu a oferit declarații de presă după ședința de Guvern.

Guvernul Bolojan taxează câștigurile din criptomonede

„Suprataxarea marilor averi, acceptat, creșterea impozitului pe cripto de la 10 la 16%. Pe partea socială, acele întreprinderi sociale, un amendament venit din partea PSD, vor fi prinse în Pachetul II”, a declarat președintele interimar al PSD.

Mai exact, se propune ca în cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat să se calculeze de către contribuabil, pe baza declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare și prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției, potrivit Profit.ro.

De precizat că Guvernul propune majorarea cotelor de impozit aplicabile veniturilor sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate prin entitățile prevăzute de lege, astfel:

  • cota de 1% aplicabilă fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii se majorează la 3%;
  • cota de 3% aplicabilă fiecărui câștig din transferul titlurilor de valoare/fiecărui câștig din efectuarea de operațiuni cu instrumente financiare derivate care au fost dobândite și înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile, de la data dobândirii se majorează la 6%.

PSD menține impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor

În aceeași intervenție, liderul PSD a precizat că s-a revenit asupra retragerii impozitului pe cifra de afaceri.

„Am reușit să menținem prin intervenția impozitul pe cifra de afaceri asupra multinaționalelor. Un impact de 1,2 miliarde de lei care s-ar fi pierdut ne-ar fi dus la un minus la bugetul de stat.”

