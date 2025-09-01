Impozitul pe cifra de afaceri a MULTINAȚIONALELOR revine. Taxa fusese eliminată vineri de Guvern

Coaliția de guvernare a stabilit, luni, să reintroducă impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro. Decizia a fost luată după ce, vineri, Executivul a aprobat legea care elimina taxa.

PSD și USR au depus mai multe amendamente asupra pachetelor de reformă pe care urmează Guvernul să-și asume răspunderea. Unul dintre principalele amendamentele propuse de social-democrați şi acceptat deja în şedinţa Coaliţiei este reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA).

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat Sorin Grindeanu, după şedinţa coaliţiei.

Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită şi pentru companiile care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a spus: „Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

AUTORUL RECOMANDĂ: