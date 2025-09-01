Prima pagină » Actualitate » Impozitul pe cifra de afaceri a MULTINAȚIONALELOR revine. Taxa fusese eliminată vineri de Guvern

Impozitul pe cifra de afaceri a MULTINAȚIONALELOR revine. Taxa fusese eliminată vineri de Guvern

Olga Borșcevschi
01 sept. 2025, 14:35, Actualitate
Impozitul pe cifra de afaceri a MULTINAȚIONALELOR revine. Taxa fusese eliminată vineri de Guvern

Coaliția de guvernare a stabilit, luni, să reintroducă impozitul de 1% pe cifra de afaceri pentru companiile cu cifră de afaceri mai mare de 50 de milioane de euro. Decizia a fost luată după ce, vineri, Executivul a aprobat legea care elimina taxa.  

PSD și USR au depus mai multe amendamente asupra pachetelor de reformă pe care urmează Guvernul să-și asume răspunderea. Unul dintre principalele amendamentele propuse de social-democrați şi acceptat deja în şedinţa Coaliţiei este reintroducerea impozitului de 1% a companiilor cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA).

„A fost acceptat amendamentul nostru pentru multinaţionale, păstrarea impozitului de 1%, ăsta este un lucru stabilit. Acest amendament a fost acceptat, ceea ce este un lucru bun, nu trebuia să fie abrogată această prevedere din Cod”, a anunţat Sorin Grindeanu, după şedinţa coaliţiei.

Întrebat dacă PSD a venit cu o formă lărgită şi pentru companiile care nu au rezidenţă în România, Grindeanu a spus: „Este o discuţie şi o explicaţie pe care a făcut-o ministrul Finanţelor, legată de pragul de 50 de milioane şi ceea ce se întâmplă sub 50 de milioane şi anume acele criterii care ţin, sau furci prin care să nu se poată face transferul capitalului şi sub cifra de afaceri de 50 de milioane”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

VIDEO Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
16:02
Bolojan a RESPINS propunerea PSD de eliminare a CASS pentru categoriile vulnerabile. Grindeanu, revoltat: „Sunt lucruri care țin de dreptate”
POLITICĂ Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
15:58
Nicușor Dan îi cheamă la raport pe liderii COALIȚIEI, marți (SURSE)
POLITICĂ Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
15:56
Deputații români, loviți de austeritate. Nu mai au dreptul la telefoane mai scumpe de 500 lei și abonamente peste 35 lei de persoană
VIDEO STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
15:51
STRATEGIA lui Bolojan de distragere a atenției cu legea magistraților. Avocat: „Acest proiect e scris să nu treacă de CCR”
ACTUALITATE Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii
15:47
Situație revoltătoare în Botoșani. Un șofer a circulat 30 km în timp ce un copil stătea în picioare pe banchetă, fiind ieșit prin trapa mașinii
ULTIMA ORĂ Decizie în coaliție. Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2. Impozite triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro (SURSE)
15:37
Decizie în coaliție. Taxa pe LUX, introdusă în pachetul 2. Impozite triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro (SURSE)
Mediafax
Ordin de protecție emis împotriva lui Marian Vanghelie. Ce i-a făcut fostei sale partenere
Digi24
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
Vești importante pentru români! Programul Rabla pentru persoane fizice se lansează în septembrie
Click
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
Digi24
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
StirileKanalD
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
KanalD
S-a scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Kia Sportage facelift, schimbări importante pentru unul dintre cele mai iubite SUV-uri
Descopera.ro
Originea vieții pe Pământ, DECODATĂ de cercetători
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai scapă. Judecătorii au dat verdictul azi, 1 septembrie
Evz.ro
Un nou caz de atac asupra unui muncitor străin, la Cluj
A1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO Un conflict din trecut între Angela Rusu și Laura Lavric, dăinuie și în prezent în viața celor două! Ce s-a întâmplat la un eveniment din Italia? "M-a tratat într-un mare fel, foarte urât!"
RadioImpuls
Marian Vanghelie, sub ordin de protecție după ce a amenințat-o pe Oana Mizil
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bubulino, mi-e foarte rușine de vecinul nostru de la etajul 3!
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat în laborator plante care strălucesc în întuneric