Sorin Grindeanu: „Există majoritate și fără USR, dar nu cred că o să iasă din coaliție”

Într-un interviu difuzat astăzi, 12 octombrie, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că executivul are stabilitate, chiar și fără sprijinul USR, și că o eventuală retragere a acestuia din coaliție nu ar afecta majoritatea parlamentară.

Sorin Grindeanu, președinte interimar PSD: „E o prostie ce a spus Fritz (n.r. în legătură cu decizia CCR și căderea Guvernului). Nu e o logică care să stea în picioare. Dacă pică o lege în Parlament, trebuie să plece prim-ministrul? Nu. Coaliția funcționează și cu, și fără Grindeanu, și cu, și fără Bolojan, și cu, și fără Fritz. Nu cred că USR o să iasă din coaliție, dar există majoritate și fără USR.”