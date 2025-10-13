Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara”

Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, a publicat pe social-media, o înregistrare live cu deschiderea circulației pe drumul nou DN69A, care face legătura între A1 și municipiul Timișoara.

Sorin Grindeanu a publicat un clip cu deschiderea circulației pe noul drum naţional DN69A, care face legătura între autostrada A1 și municipiul Timișoara și are o lungime de 10 kilometri.

Anunțul lui Cristian Pistol, șeful CNAIR

Circulația a fost deschisă la ora 17:00, potrivit unui anunț al directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook. Șeful CNAIR a postat, de asemenea, imagini cu deschiderea circulației.

„Circulație deschisă pe drumul care asigură legătura între A1 și DN69!

Acest drum nou (DN69A), construit în județul Timiș, are o lungime de aproximativ 10 km și asigură un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara.

Construit la profil de drum național cu 4 benzi (2 benzi pe sens) drumul de legătură dintre A1 și DN69 este dotat cu parapet median tip New Jersey, iar pe traseu sunt amenajate 3 noduri rutiere (nod rutier cu DN69, nod rutier cu A1 și nod rutier cu DC58)”, a scris Cristian Pistol.