Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, a fost deschisă. Cei 10 km construiți în județul Timiș, vor asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara.

Contractul care a permis la finalizarea acestui drum, în valoare de 235,88 milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, a fost semnat în vara anului trecut (2024).

Noul drum național conectează Timișoara cu autostrada A1, spre Nădlac

Contractul pentru construcția acestui drum de legătură a beneficiat de finanțare europeană prin Programul Transport.

DN69A are 4 benzi – două benzi pe sens – parapet median de beton tip New Jersey și 3 noduri rutiere:

nod rutier la intersecția cu DN69

nod rutier la intersecția cu DC58

nod rutier la intersecția cu A1

„Mă bucur că acest proiect s-a finalizat în mandatul meu, însă, el a fost început și dezvoltat în cea mai mare măsură în mandatul de ministru al lui Sorin Grindeanu, președintele PSD. Voi continua toate proiectele lui Sorin, demonstrând, astfel, că PSD se ține de cuvânt și modernizează, cu adevărat, infrastructura României”, a precizat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

